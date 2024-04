Polskie kluby zyskują na decyzji UEFA. Rosjanie dalej zawieszeni

UEFA podtrzymała swoją decyzję – Rosja pozostanie zawieszona w prawach członka federacji. W związku z tym kluby z tego kraju nie będą mogły występować w następnym sezonie w europejskich pucharach. Skorzysta na tym Polska, gdyż mistrz naszego kraju swoją przygodę z Ligą Mistrzów zacznie w II rundzie kwalifikacyjnej.

UEFA nie zmienia zdania

Po bandyckiej napaści Rosji na Ukrainę w 2022 roku spłynęło sporo sankcji na reżimowe państwo Władimira Putina. Kary dotyczyły także sportu, m.in. wykluczono Rosjan z barażu do mundialu w Katarze. Skorzystała wtedy Polska, która od razu zagrała w finałowym meczu ze Szwedami. UEFA i FIFA zawiesiły też Rosjan w prawach członka federacji. Poskutkowało to też wykluczeniem klubów z gry w europejskich pucharach. UEFA poinformowała, że rosyjskich zespołów również w sezonie 2024/25 nie zobaczymy na europejskich arenach. Na tym skorzystają nasi.

Oficjalnie: kluby rosyjskie nie zagrają w w europejskich pucharach w sezonie 2024/25. W związku z tym mistrz Polski zagra w eliminacjach LM od II rundy. pic.twitter.com/mgzg6zM0tS — Jan Sikorski (@JS_rankingUEFA) April 22, 2024

Jagiellonia zagra w Lidze Mistrzów?

Wyścig o mistrzostwo Polski wciąż trwa. Na razie prowadzi Jagiellonia Białystok, która po 29 kolejkach ma cztery punkty przewagi nad Śląskiem Wrocław i Lechem Poznań. Podopieczni Adriana Siemieńca są więc bardzo blisko pierwszego w historii klubu startu w eliminacjach do Ligi Mistrzów. W związku z wykluczeniem rosyjskich klubów wiemy już, że mistrz Polski zagra od II rundy eliminacyjnej tych rozgrywek.

Dzięki temu cały okres przygotowawczy będzie mógł zostać przedłużony. Być może dłuższy czas regeneracji przełoży się na choćby awans do fazy grupowej Ligi Konferencji. Wystarczy bowiem przejść tylko jedną rundę, by zapewnić sobie przynajmniej udział w tych rozgrywkach. Liczymy jednak, że wreszcie polski zespół zagra w Lidze Mistrzów. Ostatni raz miało to miejsce w sezonie 2016/17, gdy Legia Warszawa grała w fazie grupowej z Realem Madryt, Borussią Dortmund i Sportingiem. Ostatecznie „Wojskowi” zajęli trzecie miejsce w grupie i zagrali w 1/16 finału Ligi Europy. Tam jednak w dwumeczu lepszy okazał się późniejszy finalista – Ajax Amsterdam.

W sezonie 2023/24 po raz pierwszy od ośmiu lat dwa polskie zespoły wystąpiły w fazie grupowej europejskich pucharów. Podopieczni Dawida Szwargi – Raków Częstochowa – zagrali w Lidze Europy, a Legia Warszawa w Lidze Konferencji Europy. Raków odpadł z pucharów już jesienią, bowiem w grupie zajął ostatnie miejsce, Legia natomiast po raz pierwszy od siedmiu lat zagrała w pucharach na wiosnę. W pierwszej rundzie play-offów od wicemistrzów Polski lepsze okazało się jednak Molde.