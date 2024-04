Ważni piłkarze Piasta Gliwice przedłużyli kontrakty

Wokół Piasta Gliwice w ostatnim czasie sporo się dzieje. Choć zwycięstwa w dwóch ostatnich kolejkach Ekstraklasy znacznie przybliżyły go do utrzymania, to wciąż nie może być go pewny. Mimo to gliwiczanie pomału planują, jak będzie wyglądała ich drużyna w nadchodzącym sezonie. Postanowili więc przedłużyć kontrakty z dwoma ważnymi piłkarzami.

Niepewna sytuacja Piasta i dymisja prezesa

Obecny sezon dla Piasta jest najgorszym od sezonu 2017/18, kiedy to do ostatniej kolejki bili się o utrzymanie. Od czasu historycznego mistrzostwa z 2019 roku nie przyzwyczaił do takiego obrazu swoich kibiców, gdyż zawsze kończył rozgrywki minimum na szóstym miejscu. Do końca pozostało pięć kolejek, a ”Piastunki” mimo pięciu punków przewagi nad strefą spadkową oraz dwóch zwycięstw w ostatnich spotkaniach nadal nie są pewne utrzymania się w PKO BP Ekstraklasie. Dodatkowo wokół klubu panuje ogromne zamieszanie. Ze stanowiska prezesa zrezygnował Grzegorz Bednarski, który swoją rolę sprawował od 2021 roku.

Według doniesień mediów wyniki sportowe w obecnym sezonie nie były jedynym czynnikiem wpływającym na decyzję Bednarskiego. Klub od dłuższego czasu zmaga się z problemami finansowymi, a nieporozumienia organizacyjne wewnątrz struktur dodatkowo wpłynęły na jego decyzję, którą miał podjąć już jakiś czas temu.

Ważni piłkarze zostają na dłużej

Piast oficjalnie poinformował o przedłużeniu kontraktów z dwoma ważnymi piłkarzami. W związku z rozegraniem odpowiedniej liczby minut w tym sezonie przedłużona została umowa z Jorge Felixem. Kontrakt 32-latka będzie obowiązywał do czerwca 2025 roku. Hiszpan po raz pierwszy trafił do Piasta w 2018 roku. Wówczas rozegrał on w Gliwicach dwa sezony, po czym przeniósł się do tureckiego Sivassporu, skąd powrócił po dwóch latach.

Łącznie Felix rozegrał w Piaście 136 meczów, w których zdobył 36 bramek. Stał się drugim najlepszym strzelcem Piasta w historii ich występów w Ekstraklasie. Wywalczył również mistrzostwo kraju oraz brązowy medal. W sezonie 2019/20 został nawet wybrany najlepszym zawodnikiem PKO Bank Polski Ekstraklasy. W tym sezonie strzelił siedem goli i wciąż jest podstawowym napastnikiem pierwszego składu. Po golu i asyście zaliczył niedawno ze Śląskiem Wrocław (2:2) oraz w wygranym meczu w Szczecinie (2:0). Może się pochwalić też sześcioma asystami. To oznacza, że brał bezpośredni udział w 43% zdobytych przez Piasta bramek w lidze (30). Gdyby doliczyć do tego jeszcze dwa wywalczone karne, to nawet 50%.

Jorge Felix na dłużej w Piaście! ✍️🔵🔴 Informujemy, że umowa Jorge Felixa została przedłużona w związku z rozegraniem przez Hiszpana odpowiedniej liczby minut w sezonie 2023/24. Kontrakt 32-latka będzie obowiązywał do 30 czerwca 2025 roku. ➡️ https://t.co/CxRdQwnYT6 pic.twitter.com/CM8P0jchsw — Piast Gliwice (@PiastGliwiceSA) April 22, 2024

Kolejnym zawodnikiem, który związał się na dłużej z Piastem jest Grzegorz Tomasiewicz. Klub zdecydował się skorzystać z opcji przedłużenia zawartej w kontrakcie i tym samym 27-latek, podobnie jak Jorge Felix, zostanie w Gliwicach przynajmniej do czerwca 2025 roku. Tomasiewicz został piłkarzem Piasta w 2022 roku, przenosząc się ze Stali Mielec. Pomocnik w tym czasie rozegrał 69 spotkań, w których zdobył pięć bramek i zaliczył cztery asysty. Rok temu mógł mieć powody do radości, ponieważ został wybrany przez kibiców Piasta Gliwice najlepszym zawodnikiem sezonu.

W obecnych rozgrywkach Ekstraklasy tylko Arkadiusz Pyrka wyprzedza go w liczbie rozegranych minut, co pokazuje, że jest absolutnie podstawowym piłkarzem „Piastunek” na pozycji defensywnego pomocnika i to od niego zaczyna się wybór składu. W 22 na 28 meczów zagrał po 90 minut. Raz tylko wszedł z ławki, a raz pauzował za kartki. Jeżeli w innych przypadkach schodził wcześniej z boiska, to już po 80. minucie. To pokazuje, że Piast przedłużył umowy z bardzo, bardzo ważnymi graczami.

Grzegorz Tomasiewicz na dłużej w Piaście! ✍️🔵🔴 Informujemy, że Piast Gliwice postanowił skorzystać z opcji przedłużenia kontraktu z Grzegorzem Tomasiewiczem. Nowa umowa 27-letniego pomocnika będzie obowiązywać do 30 czerwca 2025 roku. ➡️ https://t.co/BD6X3UVnat pic.twitter.com/F9IHkYe9z1 — Piast Gliwice (@PiastGliwiceSA) April 22, 2024

Fot. PressFocus