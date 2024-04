Inter z drugą gwiazdką – anatomia sukcesu mediolańczyków

Inter Mediolan jak już doskonale wiadomo został po raz 20. w swojej historii mistrzem Włoch. Stał się drugim klubem w historii włoskiego Calcio z dwiema gwiazdkami na koszulkach, po Juventusie. Tytuł przypieczętowali derbowym zwycięstwem w Mediolanie. Mądre przysłowie mówi, że sukces ma wielu ojców – i tym właśnie zajmiemy się w tym tekście. Oto pięć z powodów dlaczego tak właśnie się wydarzyło.

Pion dyrektorski

Inter, tra arrivi e partenze | Marotta e Ausilio a lavoro per definire la rosa di Inzaghi

https://t.co/J34OgKQuUz pic.twitter.com/Hfbp8qKUJo — Sport Paper TV (@sportpaper) April 24, 2024

Głównymi aktorami od strony technicznej są Giuseppe Marotta oraz Piero Ausilio. Pierwszego z nich nie trzeba przedstawiać – to jeden z najlepszych dyrektorów na świecie, dzięki niemu Juventus wrócił do łask po czasach „Calciopoli”, a późinej Inter po latach chudych wrócił na tron po ponad dekadzie. Drugi z nich to człowiek, któremu udało się przed kilkoma laty wyrwać z sideł Atletico Madryt Lautaro Martineza.

Ich okno w lecie 2023 roku było świetne. Pozyskali Benjamina Pavarda i Yanna Sommera z Bayernu, Davide Frattesiego z Sassuolo na korzystnych warunkach (wypożyczenie z obowiązkiem – wszystko za 34 mln euro + Samuele Mulattieri w drugą stronę). Do tego największą gwiazdę Monzy – Carlosa Augusto, z Bolonii – Marko Arnautovicia, a z Aarhus – Yanna Bissecka.

Trzy ostatnie transfery zostały rozłożone w czasie w kwestii płatności tak, że Brazylijczyk z Austriakiem mieli obowiązek wykupu (u Augusto już to miało miejsce, Austriak po sezonie będzie kosztował 10 milionów euro), a Niemiec będzie opłacony w trzech ratach (mimo niskiej kwoty, bo 7 milionów euro). Takie manewry (plus sprzedaż Andre Onany za 50 milionów euro do Manchesteru United) pozwoliły Interowi zachować balans zarówno sportowy, jak i finansowy. Po finale LM w Stambule i dużych zarobkach z powodu dojścia tak daleko, sprzedaż Onany była bonusem, wisienką na torcie.

Marcus Thuram

Thuram dzisiaj jakie show w ogóle na Instagramie xD Do prezydenta Interu wypalił: "Kosztowaliśmy Cię zero euro, więcej kosztował Twój samochód, chcemy prezenty" 🤣 #włoskarobota pic.twitter.com/LhOKtSqx6U — Marcin Ziółkowski (@MrcinZiolkowski) April 23, 2024

Płynnie przechodzimy do jednego z transferów, dla którego jest osobne miejsce. „Tikus” bo tak na niego mówią był jednym z najważniejszych zawodników Serie A tego sezonu. „Beppe” Marotta wyrwał go Milanowi na ostatniej prostej, przebijając ofertę „Rossonerich”. To prawdziwy skalp, który miał już trafić do Mediolanu dwa lata wcześniej, jednak przed samym tranferem Francuz zerwał więzadła krzyżowe. Ten transfer kosztował na dobrą sprawę jedynie 8 milionów euro – to koszt prowizji dla agenta. Na ten ruch czekał dwa lata, gdyż w 2021 roku przed zmianą otoczenia na Mediolan zerwał więzadła w Borussii Monchengladbach.

Strzelił w obu derbach Mediolanu, wywalczył cztery karne w lidze co jest najlepszym wynikiem. 14 bramek i siedem asyst w 42 spotkaniach jest więcej niż przyzwoitym wynikiem dla Francuza w jego debiutanckim sezonie w Mediolanie.

Po derbach na stronie w pomeczówce pisaliśmy:

Przypomnijmy, że Inter podpisał tego napastnika z wolnego transferu, a ma on już w tym sezonie ligowym aż 12 goli i siedem asyst. Jeden z bohaterów tego mistrzostwa? Z pewnością.

Nic dodać, nic ująć. Przebojowy na boisku i poza nim. Gdy połączył się na Instagramie dzień po mistrzostwie z prezydentem Interu, Stevenem Zhangiem, Thuram poprosił o prezenty, bo z Hakanem Calhanoglu przyszli jako wolni agenci. Jak przyznał w wywiadzie dla CBS jeszcze na murawie, sporo pomagały mu rozmowy z Thierrym Henrym, z którym rozmawia więcej niż z własnym ojcem. Legenda Arsenalu miała mieć też spory wpływ na zmianę otoczenia na Włochy.

Obrona jako całość

Inter boast the best defensive record across the top five leagues, conceding 0.55 goals per game. They’ve also scored 15 more goals than any other Serie A club with 79 and Lautaro Martínez is the division’s top goalscorer with 23 goals. pic.twitter.com/QblbGwI4s8 — SM Sports (@smsports43) April 25, 2024

Słyszysz Bastoni, de Vrij, Acerbi, Bisseck, Darmian – czujesz moc. 0.55 straconego gola na mecz to świetny wynik. Oczywiście, jest to odrobinę daleko od legendarnego wyniku Chelsea za Mourinho (15 straconych goli, średnia 0.395 gola na mecz), ale nadal nikt nie ma na Półwyspie Apenińskim do nich podjazdu. Średnia pupili Inzaghiego w przypadku utrzymania jej do końca może oznaczać stratę zaledwie 21 bramek w lidze. Byłby to najmniejszy wynik od Juventusu 2015/16 (20 straconych). Poprzedni mistrzowie, przed Interem tracili: 28, 31, 35, 43, 30, 24.

Gdy dołożymy do tego wiele bramek obrońców w zespole, a także Yanna Sommera z 17 czystymi kontami, skutecznością 50 proc obronionych karnych (2 na 4), a także 79 procentową skutecznością obronionych strzałów (wg FotMob) – mamy z tyłu zespół nie do pokonania. I tutaj także jest blisko ściany, bo Inter przegrał JEDEN ligowy mecz z 33. Z Sassuolo u siebie, gdy miało zdrowego Domenico Berardiego.

Simone Inzaghi

🏆🎙️ Simone Inzaghi on joining #Inter: “When I left Lazio, they told me not to go to #Inter but I felt I had to. They told me, ‘they've just won, but they’re selling their players!’ I had Marotta at Sampdoria, I’d known Baccin and Ausilio all my life. It was a smart choice, I… — Inter Xtra (@Inter_Xtra) April 22, 2024

Zwany już nawet przez własnych zawodników „Demone” zdobył swoje najcenniejsze, już dziewiąte, trenerskie trofeum w kolekcji. Puchary Włoch są oczywiście fajnymi pucharami, ale to nigdy nie będzie to samo co tytuł mistrza kraju. Tego trenerowi z Piacenzy zdecydowanie brakowało w kolekcji trofeum na włoskim podwórku.

Jego posada wisiała na włosku przed jesiennym meczem domowym w 2022 roku z Barceloną w Lidze Mistrzów i wybronił się tym kapitalnie. Podopieczni trenera Inzaghieego wygrali 1:0 po bramce z dystansu Calhanoglu. To właśnie Simone postawił na Turka w roli szóstki i była to doskonała decyzja. Inter poniósł zaledwie trzy porażki w 44 spotkaniach. Z Atletico na wyjeździe (dogrywka+karne), z Bologną w Coppa Italia po dogrywce oraz jesienią z Sassuolo. Bramkowo rozkłada się to 94:27. Drugą gwiazdkę w mieście mają jednak jako pierwsi i ten korespondencyjny pojedynek można nazwać nawet siódmą derbową wygraną z rzędu.

Hakan Calhanoglu

Jeden z piłkarzy sezonu Serie A. Znakomicie odnajduje się w nowej roli – następcy Marcelo Brozovicia. Mimo cofnięcia Turka do środka pola, ma on 50 stworzonych okazji w lidze, co oznacza ex aequo 11. wynik w lidze. Do szóstego miejsca brakuje mu jedynie sześćiu takich okazji. Calhanoglu trafił 9 na 9 rzutów karnych i głównie przez to jest… jedenastym strzelcem ligi (z… jedenastoma trafieniami). Jak już jesteśmy w temacie jedenastek – w pierwszym składzie wychodził zawsze, gdy grał. Raz zapobiegawczo przesiedział z Lecce całe spotkanie, a tak z Fiorentiną był zawieszony za kartki, a na przełomie lutego i marca opuścił dwa spotkania.

Osiągnął swój cel – mistrzostwo Włoch – dopiero w siódmym sezonie na Półwyspie Apenińskim. Jak sam powiedział po zdobyciu tytułu na Instagramie, także w odpowiedzi na notoryczne zaczepki po zmianie barw w mieście w 2021 roku – „byłem zawsze spokojny, cierpliwy, skoncentrowany, więc w końcu wynagrodzony”. Hakan jest bardzo pamiętliwy i nie zapomina o trumnach na mieście po fecie w 2022 roku i innych niewartych nawet wspominania występkach „kibiców Rossonerich”.

Calhanoglu su Instagram: "Always calm, always patient, always focused and now rewarded 🏆 Forza Inter 🖤💙🌟🌟" pic.twitter.com/9TXwdae2TO — Daniele Mari (@marifcinter) April 22, 2024

+warte wyróżnienia

Paradoksalnie, gdy mamy wyróżnić Lautaro Martineza, bo zasłużył, jest on bez ligowej bramki od dwóch miesięcy. Nie można jednak pomijać jego ogromnego wpływu na ten 20. tytuł. Były piłkarz Racingu Club Avellaneda i mistrz świata z Kataru wszedł na jeszcze wyższy poziom regularności. Jesienią bardzo długo kręcił się koło bramki na mecz w lidze. Presja bycia kapitanem Interu była dla niego nowa, ale totalnie nie widać tego, że był w tej roli świeżakiem. Lautaro znakomicie się w tej roli odnalazł – 23 trafienia ligowe to już na etapie 33. kolejki jego najlepszy wynik w Italii. Można powiedzieć, że Lautaro i jego gole to już norma, ale trzeba podkreślić – w nowej roli, z większą presją, odnalazł się znakomicie.

Na koniec, swoje trzy grosze musi tutaj dołożyć Davide Frattesi. Jego dwa kluczowe gole pozwoliły zdobyć cztery punkty. Ogromnie nerwowy mecz z Hellasem i niemożliwy do pokonania Maduka Okoye, który sparował na słupek – właśnie wtedy Frattesi był gdzie być powinien. Frattesi od lat ma swego rodzaju dar – ma znakomitą „czutkę” w ofensywie i wykorzystał ją najlepiej jak się dało.

Fot. PressFocus

