Jose Mourinho: ,,Nie otrzymałem wsparcia w Manchesterze United”

Jose Mourinho w wywiadzie dla ”The Telegraph” stwierdził, że podczas swojego pobytu w Manchesterze United nie otrzymał takiego wsparcia ze strony kierownictwa klubu jak ma to miejsce w przypadku Erika ten Haga. Portugalczyk wspomniał również, że w ekipie ”Czerwonych Diabłów” cały czas występują zawodnicy, którzy nie prezentują odpowiedniego poziomu jak na standardy klubu.

Jose Mourinho pozostaje bezrobotny od stycznia, wtedy to został zwolniony z AS Romy, gdzie spędził prawie trzy lata. Portugalczyk w międzyczasie łączony był z klubami Saudi Pro League oraz z SSC Napoli, jednak jak do tej pory nie zdecydował się na prowadzenie żadnej drużyny. 61-latek w niedawnym wywiwdzie dla ”The Telegraph” wrócił pamięcią do czasów, kiedy był szkoleniowcem Manchesteru United.

„Czerwone Diabły” objął latem 2016 roku. Portugalczyk podczas swojej ponad dwuletniej kadencji wygrał z zespołem Ligę Europy, Superpuchar Anglii oraz Puchar Ligi Angielskiej. W sezonie 2017/18 zajął drugie miejsce w Premier League i sam niejednokrotnie podkreślał, że jest to jedno z największych osiągnięć podczas jego kariery trenerskiej – opinia ta wywoływała konsternację wśród kibiców i dziennikarzy.

Głównie chodziło mu o to jakich piłkarzy miał do dyspozycji (chodziło mu tutaj o profesjonalizm zawodników) oraz sposób zarządzania klubem w strukturach wewnętrznych. W jego ostatnim sezonie Manchester United nie spisywał się najlepiej, a atmosfera w szatni była daleka od idealnej. Po porażce w derbowym starciu z Liverpoolem 1:3 Mourinho został zwolniony.

🔴 José Mourinho: “There are still a couple of players still at Man United that I didn’t want five or six years ago”.

“I think they represent a little bit what I consider not the best professional profile to a club of a certain dimension”, told The Telegraph. pic.twitter.com/oqdXOkvRvP

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 22, 2024