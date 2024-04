Unai Emery zostaje w Aston Villi na dłużej

Unai Emery wykonuje świetną robotę w Aston Villi i bliski jest awansu do Champions League. Będzie zatem kontynuował pracę w klubie, którego zawodnikiem jest Matty Cash – tak poinformował David Orstein z „The Athletic„. Według informacji brytyjskiego dziennikarza umowa potrwa do końca sezonu 2026/2027.

Nie tak dawno w światowych mediach pojawiał się temat ewentualnego zatrudnienia hiszpańskiego trenera przez Bayern Monachium. Unai Emery miał być faworytem władz „Bawarczyków” do objęcia posady po Thomasie Tuchelu, który koncertowo przegrał mistrzostwo Niemiec. Władze Aston Villi zareagowały na to doniesienie, proponując nową ofertę byłemu szkoleniowcowi Valencii, Sevilli, PSG, czy Arsenalu. Unai Emery położył kres wszelkim spekulacjom i pokazał, że chce tutaj kontynuować projekt. Związał się z klubem z Birmingham do 2027 roku.

