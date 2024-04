Gazprom podpisał umowę z kolejnym europejskim klubem

Węgierskie media informują, że Gazprom zostanie sponsorem mistrza kraju Ferencvarosu. Prezesem klubu jest Gabor Kubatow – poseł partii Fidesz, na czele której stoi premier Viktor Orban. Orban zaś jest jednym z nielicznych europejskich przywódców, który ma dobre relacje z rosyjskim dyktatorem Władimirem Putinem.

Gazprom sponsorem Ferencvarosu

Od wielu lat sponsorem tytularnym węgierskiego Ferencvarosu jest T-Mobile. Wkrótce klub z Budapesztu nie będzie już występował z logo niemieckiej telefonii na przodzie koszulki. Węgierski portal ”Blikk” informuje, że nowym sponsorem Ferencvarosu zostanie rosyjski koncern gazowy Gazprom. Transakcja powiązana jest z węgierskim rządem.

Od 2011 roku prezesem Ferencvarosu jest Gabor Kubatow – członek partii Fidesz, który związany jest z nią od 2006 roku, a od 2014 roku zasiada w węgierskim parlamencie. Na czele partii Fidesz stoi zaś Viktor Orban, o którym nie od dziś wiadomo, że ma dobre relacje z Władimirem Putinem. Orban jest jednym z nielicznym europejskich przywódców, który podtrzymuje stosunki z rosyjskim dyktatorem. Choćby w marcu pogratulował on Putinowi zwycięstwa w ”wyborach” prezydenckich.

💥🇷🇺Gazprom to become a sponsor of Hungary's government-connected Ferencváros (Fradi) football club, Hungary's Blikk reports, after the club announced that a "major international firm" will sponsor them. Fradi's president is also deputy chairman of Viktor Orbán's Fidesz party.🤷‍♂️ pic.twitter.com/OeFYCICDHC — Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) April 22, 2024

Gazprom angażuje się w futbol

Gazprom od wielu lat obecny jest w europejskim futbolu. W grudniu 2005 roku koncern stał się właścicielem Zenitu Sankt Petersburg, co doprowadziło klub do sukcesów nie tylko w Rosji, ale i na arenie międzynarodowej (zwycięstwo w Pucharze UEFA w 2008 roku). To właśnie za panowania Gazpromu Zenit sięgnął po dziewięć z 10 mistrzostw Rosji oraz jest blisko 11. Na sześć kolejek przed końcem sezonu ma cztery punkty przewagi nad drugim Krasnodarem. Zagra także z CSKA Moskwa w finale Pucharu Rosji. Triumfy na krajowym podwórku znów na nic się jednak nie zdadzą, bowiem UEFA przedłużyła wykluczenie rosyjskich klubów z europejskich pucharach na kolejny sezon.

Na początku 2007 roku Gazprom podpisał kontrakt z Schalke opiewający na 25 milionów euro rocznie. Kiedy 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnoskalową agresję na Ukrainie, niemiecki klub natychmiast zerwał umowę z koncernem. Kontrakt z Gazpromem został wówczas także zerwany przez UEFA. Gazprom od 2012 roku był sponsorem rozgrywek Ligi Mistrzów, Superpucharu UEFA oraz rozgrywanego EURO 2020.

BUY OR SELL?: Die Schalke Mannschaft 2011/12 war die spielerisch beste Mannschaft der Vereinshistorie unabhängig von Titeln oder Erfolgen#S04 pic.twitter.com/xsmEHDumsq — Janek⁰⁴ (@jnksmy) April 15, 2024

Mimo całkowitej inwazji na Ukrainę umowy z Gazpromem nie zerwała Crvena Zvezda. Wręcz przeciwnie – najbardziej utytułowany serbski klub w czerwcu 2022 roku przedłużył współpracę. Gazprom jest sponsorem tytularnym tej ekipy od 2010 roku. Logo koncernu wciąż jest eksponowane w rozgrywkach spod szyldu UEFA.

Podobnie, jak w przypadku Węgier, Serbia także chce podtrzymywać dobre relacje z krajem agresora, co wiąże się z wieloletnią przyjaźnią tych krajów również na polu sportowym, bowiem za zgodą UEFA Serbia stara się wznowić kontakty z Rosją. Szerokim echem odbił się towarzyski mecz Rosji z Serbią, który miał miejsce w Moskwie w marcu 2024 roku. Był to pierwszy od czasu inwazji na Ukrainę mecz Rosji z europejską drużyną. Nie dość, że UEFA wyraziła zgodę na organizację meczu, to w dodatku został on uwzględniony w rankingu FIFA.

