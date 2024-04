Półfinaliści LM, LE i LKE 2023/24. Kto ma szansę na pierwszy puchar?

Na placu boju w europejskich pucharach zostali sami półfinaliści, czyli 12 zespołów, które marzą o podniesieniu trofeum. Zwyciężą jednak tylko trzy. Komu się ta sztuka uda? Ile tej pory te ekipy wygrały europejskich trofeów? Jest kilka klubów, które mają szanse na pierwszy europejski puchar.

Real Madryt – 21 trofeów

Chyba nikt nie będzie zaskoczony, że najbardziej utytułowanym półfinalistą europejskich pucharów w sezonie 2023/2024 jest Real Madryt. Z Bayernem Monachium „Los Merengues” powalczą o finał LM w sezonie 2023/24. „Królewscy” w swoim DNA mają wygrywanie w Lidze Mistrzów. Dokonali tego 14 razy, w tym aż pięciokrotnie w ostatnich dziesięciu latach. Tyle samo razy sięgnęli, ale w dłuższej perspektywie czasowej, po Superpuchar Europy. Mniej osób pamięta jednak czasy, gdy Real występował w Pucharze UEFA. W latach 80. XX wieku w Pucharze Europy występowali tylko mistrzowie krajowi, a „Los Blancos” nie przeżywali wtedy złotego okresu. Udało im się dwukrotnie wygrać drugi co do ważności europejski turniej klubowy, czyli Puchar UEFA. Miało to miejsce w sezonach 1984/1985 i 1985/1986.

Puchar Europy/Liga Mistrzów – 14 razy (1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022)

(1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022) Superpuchar UEFA – pięć razy (2002, 2014, 2016, 2017, 2022)

(2002, 2014, 2016, 2017, 2022) Puchar UEFA – dwa razy (1985, 1986)

Bayern Monachium – 10 trofeów

„Die Roten” na swoim koncie mają wygranych dziesięć trofeów w Europie. Zwyciężyli aż w czterech rozgrywkach, czyli Lidze Mistrzów, Superpucharze UEFA, Pucharze Zdobywców Pucharów oraz Pucharze UEFA. Niewiele ekip na swoim koncie ma wygraną w tylu turniejach. Jeszcze większy podziw budzi, że większość, bo 60% trofeów, Bayern zdobył w Lidze Mistrzów, pokazując wielką dominację w latach 1974-1976 i czasach ŚP. Franza Beckenbauera. Tylko Real oraz FC Barceloną mają w XXI wieku więcej wygranych w najbardziej elitarnych rozgrywkach w Europie aniżeli duma Bawarii.

Puchar Europy/Liga Mistrzów – sześć razy (1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020)

(1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020) Superpuchar UEFA – dwa razy (2013, 2020)

(2013, 2020) Puchar Zdobywców Pucharów – raz (1967)

(1967) Puchar UEFA – raz (1996)

Aston Villa F.C. – dwa trofea

Rok 1982 był znakomity dla zespołu z Birmingham. W maju tego roku po raz szósty z rzędu ekipa z Anglii wygrała Puchar Europy. Trzykrotnie zrobił to wielki w tamtych czasach Liverpool, dwukrotnie Nottingham Forest trenera Briana Clougha, a potem przyszedł czas na zespół Aston Villi. Kilka miesięcy później „The Villans” wygrali dwumecz z FC Barceloną, którego stawką był Superpuchar UEFA. W tym sezonie w półfinale Ligi Konferencji Europy podopieczni Unaia Emery’ego zagrają z greckim Olympiakosem i są stawiani w roli głównych faworytów. Rok temu wygrała inna angielska drużyna – West Ham United.

Puchar Europy – raz (1982)

(1982) Superpuchar Europy – raz (1983)

Borussia Dortmund – dwa trofea

Ekipa Edina Terzicia o awans do wielkiego finału Ligi Mistrzów powalczy z PSG. W swojej gablocie BVB może pochwalić się dwoma trofeami wywalczonymi w rozgrywkach europejskich. Na Starym Kontynencie „Die Borussen” swoje momenty chwały miała w 1966 roku, a także 31 lat później. W latach 60. XX wieku niemiecki klub był bezkonkurencyjny w Pucharze Zdobywców Pucharów. Natomiast w 1997 roku armia Ottmara Hitzfelda zdobył twierdzę olimpijską w Monachium, zwyciężając w Lidze Mistrzów. Trochę starsi kibice mogą pamiętać tamtą „paczkę”: Matthias Sammer, Jürgen Kohler, Paul Lambert, Karl-Heinz Riedle, Lars Ricken oraz… Paulo Sousa.

Liga Mistrzów – raz (1997)

(1997) Puchar Zdobywców Pucharów – raz (1966)

ACF Fiorentina – jedno trofeum

Pewnie mało kto wie, że ACF Fiorentina grała w finale każdego europejskiego turnieju klubowego pod egidą UEFA (Puchar Europy, Puchar UEFA, Liga Konferencji Europy oraz Puchar Zdobywców Pucharów). Szczęście dla ekipy z Florencji uśmiechnęło się w maju 1961 roku. Wówczas w pierwszych w historii finałowych starciach PZP pokonała dwukrotnie szkockie Rangers F.C. Od ich pierwszego meczu o europejskie trofeum do ostatniego tego typu spotkania minęło… aż 56 lat. W 1957 roku Real Madryt okazał się dla nich zbyt silny w finale Pucharu Europy, a w 2023 roku angielski West Ham United pokonał ich w meczu o LKE. Natomiast w sezonie 2023/24 o finał LKE Włosi powalczą z belgijskim Club Brugge. Znów im świetnie idzie w tym akurat pucharze.

Puchar Zdobywców Pucharów – raz (1961)

AS Roma – jedno trofeum

To może być zaskakująca informacja, że tak wielki klub ma w dorobku zaledwie jedno europejskie trofeum i to dopiero co zdobyte. 95 lat po założeniu klubu fani „Giallorossich” mogli cieszyć się z palmy zwycięstwa w Europie. W 2022 roku AS Roma, którą trenował Jose Mourinho, wygrała premierową edycję Ligi Konferencji Europy. Do tego można trochę naciągnąć i doliczyć nieoficjalny według UEFA Puchar Miast Targowych, który padł łupem drużyny, której symbolem jest wilczyca kapitolińska. AS Roma dokonała tego w 1961 roku.

Liga Konferencji Europy – raz (2022)

Bayer Leverkusen – jedno trofeum

Wiadomo już, że Bayer zapewnił sobie pierwsze w historii mistrzostwo Bundesligi. Xabi Alonso, Florian Wirtz i spółka mają apetyt na więcej. Żarty z „Neverkusen” nie są już na miejscu. Zresztą „Aptekarze” może i długo nie potrafili wygrać na krajowym podwórku, lecz na swoim koncie mają jedno skromne europejskie trofeum. W 1988 roku w niezwykłym dwumeczu odrobili straty z pierwszego meczu, gdy przegrali 0:3 z Espanyolem. Wygrana 3:0 w drugim i lepsza skuteczność w konkursie karnych dały upragnione trofeum dla Bayeru. Puchar zgarnął także nasz Andrzej Buncol, który rozegrał po 90 minut w obu finałach.

Puchar UEFA – raz (1988)

Olympique Marsylia – jedno trofeum

Olympique Marsylia to pierwsi zwycięzcy Ligi Mistrzów ze zmienionym szyldem i to się już nigdy nie zmieni. Marcel Desailly, Basile Boli, Fabien Barthez, Rudi Völler, Abedi Pele, Didier Deschamps, Alen Bokšić… to oni zapisali się w historii jako pierwsi wygrani. Wówczas zastąpiono Puchar Europy, w którym „Olimpijczycy” ani razu nie wygrali. Ekipa pod właścicielskim butem kontrowersyjnego Bernarda Tapiego okazała się w 1993 roku najlepsza. Ich sukcesy owiane są jednak złą sławą. Do dziś tajemnicą pozostaje np. otrucie w Marsylii piłkarzy Lecha Poznań, co miało miejsce w 1990 roku. W półfinałach Ligi Europy w sezonie 2023/2024 OM zagra z włoską Atalantą BC.

Liga Mistrzów – raz (1993)

PSG – jedno trofeum

PSG od ponad dekady czeka na upragniony sukces w Lidze Mistrzów. Manchester City zdołał już to zrobić, kiedy wreszcie przyjdzie czas na paryżan? Zaliczyli cztery finały i zgarnęli jedno trofeum. Taki jest niezbyt okazały jak na możliwości bilans drużyny w europejskich pucharach. W katarskiej erze paryżanie raz grali w finale Ligi Mistrzów (w 2020 roku), lecz bezskutecznie. Jedyne trofeum zdobyte przez PSG poza Francją to wygrana na Stadionie Króla Baudouina I w belgijskiej Brukseli z Rapidem Wiedeń 1:0 w meczu o Puchar Zdobywców Pucharów w sezonie 1995/1996. Duet: Youri Djorkaeff i Patrice Loko siał postrach w ataku, a bramki strzegł Bernard Lama. Czy paryski konglomerat gwiazd wywalczy kolejny europejski puchar?

Puchar Zdobywców Pucharów – raz (1996)

Atalanta BC – 0 trofeów

Pierwszy raz od 1988 roku „La Dea” zagra w półfinale europejskiego pucharu. Wówczas drużyna z Bergamo nie dała rady w PZP belgijskiemu KV Mechelen. W tym sezonie włoska ekipa po raz dziesiąty startuje w europucharach. Najbardziej godny zapamiętania sezon w ostatnich latach zanotowała w covidowych rozgrywkach Ligi Mistrzów (wyjątkowy miniturniej w Lizbonie i po jednym meczu od ćwierćfinałów). Wówczas była o włos od półfinału, jednak pogrążyło ją PSG i to dosłownie w trzy minuty. Czy Atalanta wystąpi w tym sezonie w swoim pierwszym finale poza Włochami?

Club Brugge – 0 trofeów

Drużyna Clubu Brugge zna smak gry w finałach europejskich pucharów, lecz nigdy nie udało jej się zwyciężyć w ostatecznych starciach. W 1976 roku w meczu o Puchar UEFA przegrała z Liverpoolem. Dwa lata później te same ekipy spotkały się w finale dużo bardziej prestiżowego Pucharu Europy. Znów angielska ekipa okazała się dla Belgów „La Bestia Negra”. Club Brugge to pierwsza drużyna z Belgii w półfinale trzeciego co do ważności europejskiego turnieju klubowego.

Olympiakos F.C. – 0 trofeów

Grecka ekipa to stały uczestnik pucharów, jednak w już ponad 60-letniej historii nigdy nie zagrała w półfinale jakichkolwiek rozgrywek UEFA. Dotychczas za największy sukces drużyny z Pireusu można uznać ćwierćfinał Ligi Mistrzów z sezonu 1998/1999, gdzie minimalnie uległa Juventusowi. Można powiedzieć, że właśnie dla odczarowania takich historii powstała Liga Konferencji Europy – by dać szansę tym, którzy dotychczas nie mieli takiej okazji. W końcu Roma też przecież zdobyła pierwszy europejski puchar. Czy należy zatem skreślać Greków?

