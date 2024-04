Zagłębie Sosnowiec spadło do drugiej ligi

Zagłębie Sosnowiec przegrało w 29. kolejce Fortuna I ligi 0:1 ze Stalą Rzeszów. Ta porażka okazała się gwoździem do trumny dla podopiecznych Marka Saganowskiego. Sosnowiczanie już na pięć kolejek przed końcem stracili matematyczne szanse na utrzymanie i zostali pierwszymi spadkowiczami do II ligi w sezonie 2023/24.

Zagłębie Sosnowiec spada z I Ligi

Od początku sezonu Zagłębie Sosnowiec nie prezentowało się najlepiej. W 29 meczach zgromadziło tylko 15 punktów. Złożyły się na to tylko dwa zwycięstwa, dziewięć remisów i aż 18 porażek. Do końca sezonu zasadniczego pozostało pięć kolejek, ale wiemy już, że nawet same zwycięstwa nie dałyby ekipie Marka Saganowskiego utrzymania. Zagłębie ma bowiem gorszy stosunek meczów bezpośrednich od ostatniej bezpiecznej Polonii Warszawa, do której traci 15 punktów.

Były reprezentant Polski nie miał ułatwionego zadania. Stał się czwartym trenerem drużyny w sezonie po Marcinie Malinowskim, Arturze Derbinie i Ołeksandrze Chackiewiczu. Przygodę z Sosnowcem rozpoczął na początku kwietnia, a kontrakt został podpisany do 30 czerwca 2025 roku. Wydaje się, że nawet mimo spadku Marek Saganowski pozostanie dalej szkoleniowcem drużyny. Ostatni raz Zagłębie Sosnowiec na poziomie drugiej ligi występowało w sezonie 2014/15.

Absurdalne tłumaczenie trenera

W tym miejscu dzieje się coraz gorzej, a spadek drużyny do II ligi jest zwieńczeniem jednego ogromnego bałaganu. Coraz gorsza gra i wyniki dały tego efekt. Zarządzanie klubem ogólnie pozostawia wiele do życzenia. Jednym z udziałowców jest znany z programów TVN Rafał Collins, któremu powierzono zarządzanie pionem sportowym mimo wykupienia zaledwie 0,74% udziałów.

Sprowadzeni zostali np. Michał Janota, czy też byli piłkarze Legii Warszawa – William Remy i Joel Valencia. Nie pomogli oni jednak w wywalczeniu dobrego wyniku. Drużyna grała gorzej niż beznadziejnie. Po porażce z Lechią Gdańsk 0:4 usłyszeliśmy jedno z najbardziej absurdalnych tłumaczeń po meczu trenera. Ołeksandr Chackiewicz przyznał, że jego piłkarzy… przytłoczył stadion gospodarzy. Białorusin na stanowisku trenera klubu wytrzymał tylko sześć spotkań.

Pobicie

Dzień po domowej porażce 0:4 z GKS-em Katowice trener Chackiewicz przeżył nieprzyjemny moment. Trener został uderzony i był kopany przez ludzi, którzy wtargnęli na trening drużyny. Informował o tym Samuel Szczygielski z portalu „Meczyki.pl”. Dziennikarz wyjawił kulisy sprawy w programie „I liga raport”:

– Krzyczał na zawodników i jak mówią sami piłkarze „traktował nas jak śmieci”. Nie potrafił znaleźć wspólnego języka, traktował innych z wyższością. (…) Człowiek, który traktował piłkarzy poniżej pasa. O 10:00 Zagłębie miało trening po wczorajszym blamażu z GKS-em Katowice. Na trening weszła grupa ludzi i Chackiewicz dostał po twarzy, był kopany. To jest jeszcze ustalane, ale dostać miało też kilku piłkarzy (…). Żony piłkarzy, partnerki (na meczach) są wyzywane na trybunach.

Poza trenerem poszkodowani mieli też zostać Michał Janota i Sebastian Bonecki. Po tych wydarzeniach trener oraz dyrektor Michaił Zalewski zrezygnowali z posad. Krótko po tym rezygnację z funkcji prezesa złożył też Arkadiusz Aleksander. Zagłębie Sosnowiec w XX wieku to była wielka firma na piłkarskiej mapie w Polsce. Ze względów historycznych na pewno chciałoby się, by klub grał w Ekstraklasie. Musi jednak nastąpić sporty reset, by ponownie sosnowiczanie grali z najlepszymi.

