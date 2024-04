Czarne chmury nad biznesem Pique

Po zakończeniu kariery piłkarskiej jesienią 2022 roku Gerard Pique zaczął prężnie działać w biznesie. Jego firma Kosmos dotąd prosperowała, jednak ostatnio pojawił się poważny problem. Hiszpańskie media wskazują na możliwe kłopoty z prawem byłego obrońcy Barcelony.

Wobec Gerarda Pique sformułowano kilka oskarżeń, które dotyczą korupcji, nieuczciwego zarządzania i prania pieniędzy. Wszystko ma związek z niesławnym Superpucharem Hiszpanii w Arabii Saudyjskiej, przy którym były gracz ”Barcy” współpracował z Luisem Rubialesem – byłym szefem hiszpańskiej federacji. Obecnie to persona non grata w hiszpańskim futbolu i to nie tylko z uwagi na tę sytuację, ale też i zawieszenie za pocałowanie Jenni Hermoso. Były szef RFEF został zatrzymany na lotnisku w Madrycie na początku kwietnia.

Sąd zablokował powiązane z Pique konta Kosmos Football. To sprawia, że „Geri” nie będzie mógł zarządzać prowizją sięgającą trzech milionów euro, która mu przysługiwała za każdą edycję Superpucharu Hiszpanii. Pieniądze zostały bowiem zabezpieczone na wypadek ewentualnej odpowiedzialności cywilnej. Z ustaleń hiszpańskich mediów wynika, że sędzia zażądał także udzielenia informacji w sprawie konta bankowego FC Andorra. Przypomnijmy, że Pique jest właścicielem tego klubu.

