Szymon Marciniak z polską ekipą posędziują EURO

Szymon Marciniak znalazł się na opublikowanej przez UEFA liście arbitrów, którzy pojadą do Niemiec na nadchodzące mistrzostwa Europy. Na opublikowanej liście nie ma większych zaskoczeń. Łącznie na EURO pojedzie pięciu polskich sędziów.

Wiadomo już, którzy arbitrzy będą sędziować na EURO 2024. Na liście UEFA znalazło się 89 nazwisk. Wśród nich znajdziemy pięciu Polaków:

Sędziowie, ich asystenci, a także sędziowie pomocniczy będą mieli bazę we Frankfurcie. Natomiast arbitrzy VAR będą mieli do dyspozycji Międzynarodowe Centrum Transmisyjne w Lipsku.

UEFA wyznaczyła 19 głównych sędziów na EURO 2024. W tym gronie znalazł się Szymon Marciniak. Płocczanin wraz z Francuzem Clémentem Turpin jest najbardziej doświadczonym arbitrem pod względem wyjazdów na mistrzostwa Europy. Dla obu panów będzie to już trzeci z rzędu taki turniej. Po dwóch sędziów głównych mają Włosi, Anglicy, Francuzi i Niemcy.

Podobnie, jak przy poprzednim EURO, UEFA kontynuuje kooperację ze strefą CONMEBOL. Podczas rozgrywanego w 2021 roku EURO 2020 arbitrem głównym trzech spotkań był Argentyńczyk Fernando Rapallini. Działało to też na odwrót, gdyż na sędziego Copa America 2021 wybrano Jesúsa Gila Manzano z Hiszpanii. Na niemieckim turnieju rozjemcą meczów ponownie będzie Argentyńczyk, lecz tym razem Facundo Tello. Oto lista wszystkich arbitrów głównych EURO 2024:

Do Niemiec pojedzie cała śmietanka arbitrów z Europy. Niestety, nie wszyscy kojarzą się z bezbłędnym gwizdaniem. W tym sezonie Jesús Gil Manzano „zasłynął” przedwczesnym zakończeniem meczu Valencii z Realem Madryt. Sędzia zagwizdał po raz ostatni w trakcie dośrodkowania, po którym Jude Bellingham wpakował piłkę do siatki. Przez ten rażący błąd Real nie wygrał 3:2, a jedynie zremisował.

Inny ”wyczyn” Hiszpana to brak podyktowania rzutu karnego w meczu eliminacji EURO 2024 Ukraina – Włochy. Bryan Cristante ewidentnie sfaulował Mychajło Mudryka, lecz ani VAR, ani Manzano tego nie widzieli. Wypaczono tym samym szanse Ukrainy na bezpośredni awans na niemieckie ME, gdyż bramka z „jedenastki” oznaczałaby, że to Włosi musieliby grać w barażach.

