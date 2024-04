Dwóch piłkarzy Premier League zatrzymanych. Jest podejrzenie o gwałt

Brytyjskie media obiegła szokująca informacja o zatrzymaniu dwóch piłkarzy Premier League. Tożsamość piłkarzy nie jest znana, lecz wiadomo, że obaj mają po 19 lat i występują w tym samym klubie. Zawodnicy zostali zatrzymani w weekend i przedstawiono im zarzuty uczestnictwa w gwałcie.

Młodzi piłkarze zatrzymani

O sprawie jako pierwszy poinformował ”Daily Mail”. W weekend policja zatrzymała dwóch piłkarzy Premier League w wieku 19 lat. Tożsamość zawodników nie jest znana, lecz wiadomo, że występują oni w tym samym klubie. Pierwszego z nich służby zatrzymały po opuszczeniu obiektu klubowego. Zawodnikowi postawiono zarzut napaści oraz pomocnictwa w gwałcie, a do zdarzenia miało dojść na terenie stadionu. Piłkarz spędził noc w areszcie, a następnego dnia został przesłuchany. Wtedy też dokonano zatrzymania jego rówieśnika, któremu postawiono zarzut gwałtu.

Do zdarzenia miało dojść wieczorem 19 kwietnia, a domniemana ofiara miała tuż po tym zgłosić się na policję. Następnego dnia służby przybyły na stadion klubu i tam, w ustronnym miejscu, przeprowadziły rozmowę z pierwszym z podejrzanych. Choć piłkarz później opuścił obiekt, jeszcze tego samego dnia wieczorem został zatrzymany. Rzecznik lokalnej policji w rozmowie z ”The Sun” powiedział, że podejrzani zostali zwolnieni z aresztu za kaucją. Nie wiadomo który klub zamieszany jest w sprawę. Anonimowy rzecznik klubu mówił ”The Sun”: – Sprawa jest w tej chwili w rękach policji, a klub nie będzie udzielał informacji w tej sprawie.

To nie pierwszy przypadek w Anglii

Nie jest to pierwsza w ostatnich latach sytuacja, gdy piłkarz Premier League został zatrzymany przez służby. W lipcu 2021 roku poinformowano o ”zatrzymaniu 31-letniego piłkarza Premier League pod zarzutem popełnienia przestępstw seksualnych wobec dzieci”. Greater Manchester Police poinformowała, że zawodnik został zwolniony z aresztu za kaucją, ale nie podano tożsamości zatrzymanego.

Wkrótce zaczęto spekulować, że mowa o Gylfim Sigurdssonie z Evertonu. Klub bowiem poinformował o zawieszeniu piłkarza pierwszej drużyny w związku z czynnościami prowadzonymi przez służby. Dopiero w kwietniu 2023 roku Greater Manchester Police oddaliła zarzuty wobec Islandczyka, ale mimo to nie odzyskał już dawnej reputacji i miał dwa lata wyjęte z życia. Po zatrzymaniu nie wyciekły żadne nowe informacje w tej sprawie.

Zaledwie miesiąc później oskarżony o gwałt został Benjamin Mendy. Manchester City błyskawicznie po ujawnieniu przez media zawiesił Francuza, lecz potem wydało się, że wiedział dużo wcześniej o jego problemach i nawet wystawiał go w składzie. a ten po dwóch tygodniach został zatrzymany. Z czasem pojawiały się kolejne oskarżenia o gwałty, do których Mendy się nie przyznawał. W styczniu 2022 roku został zwolniony z aresztu za kaucją i podczas procesu odpowiadał z wolnej stopy. Po ponad rocznym procesie, we wrześniu 2023 roku, został uznany niewinnym stawianych mu czynów.

Jeszcze większym echem odbiła się sprawa Masona Greenwooda, którego zatrzymano w styczniu 2022 roku. Partnerka wychowanka Manchesteru United Harriet Robson wrzuciła na Instagrama tajemnicze zdjęcia posiniaczonego ciała oraz nagrania audio, w których zmuszana jest do odbycia stosunku. Opublikowane materiały Robson okrasiła podpisem: ”Dla wszystkich, którzy chcą wiedzieć. To zrobił mi Mason Greenwood”.

Manchester United natychmiast zawiesił Greenwooda, a piłkarz został zatrzymany. Wkrótce opuścił areszt, ale śledztwo dalej się toczyło. Niespodziewanie, rok później zarzuty zostały oddalone z powodu ”wycofania się kluczowych świadków oraz pojawienia się nowych dowodów w sprawie”. Sprawa jest o tyle dziwna, że latem 2023 roku Greenwood wraz z Robson doczekał się dziecka i obecnie razem mieszkają w Hiszpanii. Oboje wycofali się z social mediów.

Jednocześnie pojawiały się spekulacje, że Manchester United rozważa przywrócenie Anglika do drużyny. Choć klub poinformował o wynikach własnego śledztwa, z którego wynikało, że ”opublikowane w Internecie materiały nie dawały pełnego obrazu sprawy, a Mason nie popełnił przestępstw, o które został pierwotnie oskarżony”. Wobec ogromnych nacisków medialnych (choćby „The Athletic”) i dużego zamieszania wokół zawodnika zdecydowano, że Greenwood opuści klub.

Został wypożyczony do Getafe, gdzie znalazł swoje miejsce na ziemi. W Hiszpanii Greenwood rozegrał 30 meczów, w których strzelił osiem goli i dołożył pięć asyst. Obie strony są na tyle zadowolone, że rozważane są przenosiny Greenwooda do Getafe na stałe. Piłkarz odbył także rozmowy z przedstawicielami jamajskiej federacji, którzy chcą mieć go w swojej reprezentacji. Taka możliwość istnieje dzięki pochodzeniu jego ojca.

W lipcu 2022 roku aresztowano Thomasa Parteya. „Mirror” informowało, że jest to jego trzecie oskarżenie o gwałt. Zaprzeczał zarzutom i nadal gra w Arsenalu. Został po raz pierwszy aresztowany w lipcu 2022 w Londynie w następstwie skargi złożonej przez 20-latkę, a potem przypisano mu jeszcze dwa przypadki gwałtu na innej kobiecie z 2021 roku. Arsenal nie zawiesił go nawet na moment. Głośnym echem obiły się także wpisy w social mediach – niejaka Sara Bella, ex-dziewczyna Parteya, opublikowała serię dowodów, które mają potwierdzać winę. Opisała tam, że do gwałtu miało dojść latem 2021 roku na Ibizie: – Zgwałcił mnie, zostawił nieprzytomną w łóżku, po czym wyszedł na imprezę na Ibizie – tak pisała. Wstawiała też screeny rozmów, zdjęcia i wszystko, co tylko miała w telefonie.

AKTUALIZACJA: Nie chodziło o dwóch piłkarzy Wolverhampton Wanderers, gdyż tego właśnie klubu dotyczyły medialne spekulacje chociażby „The Sun”. Klub wystosował w tej sprawie specjalny komunikat:

Artykuł opublikowany wczoraj w gazecie wywołał niewłaściwe spekulacje w Internecie na temat tożsamości dwóch osób, wobec których toczy się dochodzenie policyjne. Chociaż zazwyczaj nie komentujemy bieżących spraw policyjnych, aby chronić dobro naszych młodych zawodników, to uważamy za konieczne potwierdzenie, że zarzuty nie dotyczą nikogo z Wolves.

„The Telegraph” z kolei podaje, iż zna tożsamość klubu objętego dochodzeniem policyjnym, lecz pisze w artykule, że ów klub odmówił komentarza w sprawie doniesień o zawieszeniu dwóch aresztowanych zawodników.

fot. PressFocus