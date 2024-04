Quiz wiedzy na temat sportu #7 – EURO w różnych dyscyplinach

Mistrzostwa Europy służą temu, by wyłonić najlepszą drużynę bądź sportowca na całym Starym Kontynencie. Przygotowaliśmy dla was quiz dotyczący polskich osiągnięć w różnych sportach – piłce nożnej, piłce ręcznej, lekkoatletyce czy koszykówce.

Sporty zespołowe i nie tylko

Największe emocje wywołują wśród kibiców sporty zespołowe i wielkie turnieje. Najbardziej prestiżowe dla 90% sportów są igrzyska olimpijskie, kolejne miejsce zajmują mistrzostwa świata, a potem są mistrzostwa kontynentalne. Polską reprezentację w piłce nożnej na ostatnim EURO prowadził Paulo Sousa i nie udało nam się wyjść z grupy. Siatkarze są obecnie panującymi mistrzami Europy, a koszykarze sprawili gigantyczną sensację, eliminując w ćwierćfinale EuroBasketu 2022 Słowenię, która miała w składzie wielkiego Lukę Doncicia. Przez wiele lat ogromnych emocji dostarczali szczypiorniści Bogdana Wenty, a potem Michaela Bieglera, ale dużo lepiej szło im jednak na mistrzostwach świata.

Również na EURO, ale młodzieżowym, wybiła się młodziutka Ewa Pajor. Niespełna 17-letnia napastniczka poprowadziła naszą kadrę do mistrzostwa Europy U17 w 2013 roku. Indywidualne sporty także potrafią porywać tłumy. W lekkoatletyce najbardziej efektowne i dynamiczne są sprinty. Mamy w składzie olimpijskim mistrzynię Europy w biegu na 100 metrów przez płotki, czyli Pię Skrzyszowską. Złote medale na szyję zawiesili także Wojciech Nowicki (rzut młotem) i Aleksandra Lisowska (maraton). Ponadto Polacy zdobyli jeszcze 11 innych medali. Kolejne mistrzostwa Europy odbędą się w Rzymie w czerwcu tego roku.

Quiz

Czas zatem przejść do quizu! Niektóre pytania będziecie znać z autopsji, bo są stosunkowo świeże. Trzy pierwsze to rozgrzewka. Inne to już pokaz czystej wiedzy dotyczącej sportu! Podzielcie się liczbą punktów lub też wyślijcie quiz znajomemu, by porównać wzajemnie waszą wiedzę o „Biało-czerwonych mistrzostwach Europy” w różnych dyscyplinach sportowych.

/10 Created on 24 kwietnia, 2024 By Kamil Błaszczyk Quiz wiedzy na temat sportu #7 - EURO w różnych dyscyplinach Przygotowaliśmy dla was quiz dotyczący Polski i mistrzostw Europy w różnych sportach – piłce nożnej, piłce ręcznej, lekkoatletyce czy koszykówce. Naciśnij przycisk "Start" i odpowiedz na 10 pytań. 1 / 10 1. Polska awansowała na EURO 2024 po serii rzutów karnych. Kto z naszych jako ostatni trafił do siatki? Nicola Zalewski Paweł Dawidowicz Krzysztof Piątek Sebastian Szymański 2 / 10 2. Najlepszym strzelcem Polski podczas EURO 2020 był Robert Lewandowski. Ile bramek zdobył gwiazdor Barcelony? Dwie Trzy Cztery Pięć 3 / 10 3. EURO 2016 było znakomite w wykonaniu Polski. Do jakiego etapu dotarła nasza reprezentacja? 1/8 finału Ćwierćfinał Półfinał Finał 4 / 10 4. Jakie było najlepsze miejsce reprezentacji Polski w piłce ręcznej na mistrzostwach Europy? Pierwsze Drugie Trzecie Czwarte 5 / 10 5. Polscy siatkarze są w tej chwili mistrzami Europy. Ile w historii zdobyli medali na takiej imprezie?

8 9 10 11 6 / 10 6. Kogo pokonali polscy siatkarze w finale mistrzostw Europy w 2023 roku? Włochy Turcję Francję Słowenię 7 / 10 7. Polska podczas mistrzostw Europy w lekkoatletyce zdobyła najwięcej osiem złotych medali. Na której to było imprezie? Sztokholm 1958 Budapeszt 1966 Amsterdam 2016 Berlin 2018 8 / 10 8. Która z Polek była aż pięciokrotną mistrzynią Europy? Teresa Ciepły Stanisława Walasiewicz Irena Szewińska Ewa Kłobukowska 9 / 10 9. Polscy hokeiści niedawno zdobyli srebrny medal ME. To pierwszy taki sukces od 18 lat! Kogo pokonali w półfinale?

Niemcy Włochy Austrię Francję 10 / 10 10. Najlepszy wynik Polski na ME w koszykówce to drugie miejsce. Kiedy Polska została wicemistrzem Starego Kontynentu? 1963 1977 1993 2013 Your score is The average score is 100% 0% Spróbuj jeszcze raz

Quiz powstał przy współpracy z firmą ORLEN.