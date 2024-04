Chwile grozy w Argentynie. Carlos Tevez trafił do szpitala

Zznany z występów dla Boca Juniors, Manchesteru United, Manchesteru City czy Juventusu Carlos Tevez trafił do szpitala z powodu bólu w klatce piersiowej. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Co się stało?

Były reprezentant Argentyny od kilku lat spełnia się jako trener. Swoją karierę trenerską rozpoczynał w Rosario Central, a obecnie jest szkoleniowcem Independiente. Klub z Buenos Aires poinformował, że Carlos Tevez trafił do placówki medycznej Sanatorio La Trinidad, gdzie przeszedł szereg badań.

Jak się okazało, wyniki jego badań były satysfakcjonujące. Mimo to Carlos Tevez na wszelki wypadek pozostanie w szpitalu jeszcze przez kilka dni. W kolejnych kilku dniach przejdzie szereg badań w celu ustalenia, co właściwie wydarzyło się z jego zdrowiem. Argentyńskie media informują, że wykluczono poważne problemy. Podejrzewa się, że gorsze samopoczucie byłego reprezentanta „Albicelestes” może mieć związek ze stresem lub nadciśnieniem. Carlos Tevez od dłuższego czasu ma problem właśnie z tą kwestią i regularnie poddaje się badaniom.

Nuestro entrenador, Carlos Tevez, ingresó con un dolor en el pecho al Sanatorio La Trinidad de San Isidro. Le realizaron los estudios correspondientes y resultaron satisfactorios. Mañana continuará con una serie de exámenes programados con antelación en el marco de un chequeo… pic.twitter.com/cpS2jt7FWD — C. A. Independiente (@Independiente) April 24, 2024

Carlos Tevez szybko wróci

Były reprezentant Argentyny swego czasu był bohaterem ogromnego skandalu. Jeszcze jako piłkarz „zdradził” czerwoną stronę Manchesteru, przenosząc się do Manchesteru City. W barwach „Czerwonych Diabłów” sięgnął po trofeum Ligi Mistrzów oraz dwa tytuły mistrza Anglii. Następnie przeniósł się do „The Citizens”, gdzie był jednym z pierwszych wielkich transferów szejków. Przenosiny do Manchesteru City to nie jedyny transfer z udziałem Argentyńczyka, przy którym zarzucano mu bycie „sprzedawczykiem”. Na początku 2017 roku został piłkarzem chińskiego Shanghai Shenhua. Za dwa lata gry miał zarobić 64 miliony funtów, co było wówczas absolutnym rekordem. Tevez ostatecznie na Dalekim Wschodzie spędził tylko rok, a po latach odniósł się do tego transferu.

– Nikt o tym nie wie, ale staram się wesprzeć 15 rodzin, w tym moich braci, wujków itp. Jeśli zaczniesz liczyć, to będzie około 60 osób. Wszystko, co zrobiłem, wynikało z tego, że chcę, aby nowe pokolenie Teveza było lepsze, miało dobre wykształcenie i nie musiało przechodzić przez to samo, przez co ja przeszedłem – mówił swego czasu Argentyńczyk.

🎙️ Carlos Tevez: "A lot of people criticised me because I went to China. But in reality, they don't know my story. Listen, I'll tell you something. When I went to Corinthians, it was a before and an after moment in my career. With this transfer, I earned a lot of money. But,… pic.twitter.com/i2Xhs5SbtR — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) August 14, 2023

W trakcie kariery czterokrotnie był wybierany zawodnikiem roku. Dwukrotnie w Argentynie – w 2003 oraz 2004 roku, grając dla Boca Juniors, w 2005 roku w Brazylii jako piłkarz Corinthians oraz w 2015 roku we Włoszech, gdy reprezentował barwy Juventusu. Carlos Tevez to 76-krotny reprezentant Argentyny i złoty medalista igrzysk olimpijskich w Atenach w 2004 roku. Urodzony w Ciudadeli piłkarz zdobył łącznie dla „Albicelestes” 13 bramek. Zawsze charakteryzował się nieustępliwością i zadziornością na boisku.

fot. screen YouTube

