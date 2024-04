David Alaba zachęca zawodników do wstąpienia do klubu z… B-Klasy!

David Alaba z Matą. Nie chodzi tutaj o nic związanego z rozgrzewką ciała podczas ćwiczeń podczas powrotu do zdrowia Austriaka. Polski raper Mata spotkał się z wykluczonym urazem do końca sezonu zawodnikiem. Alaba ma sporo wolnego czasu, a więc nie odmówił spotkania jednemu z najpopularniejszych polskich artystów. To właśnie dzięki Matczakowi o niewielkim lubelskim zespole LKS Tajfun Ostrów Lubelski usłyszał niedawno cały świat.

David Alaba zachęca. Dołącz do Tajfuna!

LKS Tajfun Ostrów Lubelski to klub, który na co dzień występuje w 3. grupie lubelskiej B-Klasy. Prezesem drużyny od kilku miesięcy jest Mata, czyli 23-letni Michał Matczak. Znany muzyk w ostatnich dniach spotkał gwiazdę Realu Madryt i reprezentacji Austrii – Davida Alabę. Podczas tego spotkania Alaba i Matczak wymienili się koszulkami, co zostało uwiecznione na zdjęciu.

David Alaba przechodzi z Realu Madryt do drużyny LKS Tajfun. pic.twitter.com/51MktfdNhy — LIL KONON (@lilkonon) April 23, 2024

Środkowy obrońca 14-krotnego zwycięzcy Ligi Mistrzów podarował mu swoją koszulkę meczową, a Mata w ramach odpowiedzi dał piłkarzowi „meczówkę” LKS-u Tajfun Ostrów Lubelski. Na całej akcji najbardziej skorzystał mały klubik, o którym, za sprawą takiego spotkania, usłyszało bardzo wiele fanów na całym świecie. Tajfun napisał wielkimi literami pod postem na swoim profilu, na którym widzieliśmy 31-letniego piłkarza i 23-letniego rapera:

OSIĄGNĄŁEŚ W SWOJEJ DZIEDZINIE JUŻ WSZYSTKO CO MOŻLIWE ALBO NAWET WIĘCEJ? MASZ JUŻ DOŚĆ PRESJI EUROPEJSKICH i KRAJOWYCH PUCHARÓW NA NAJWYŻSZYM SZCZEBLU? MARZY CI SIE SPOKOJNA PIŁKARSKA EMERYTURA NA STADIONIE LEŚNYM NA LUBELSZCZYŹNIE? DOŁĄCZ DO NAS!!!! KLUB LKS TAJFUN SZUKA ZAWODNIKÓW ZE STAŻEM, KTÓRZY MOGĄ WSPOMÓC KLUB W AMBITNYM CELU.

Ambicje klubu są ogromne, a wśród nich jest zdobycie mistrzostwa Polski w roku 2040. To zapowiedź samego Maty. Mimo, iż te zapowiedzi możemy traktować z przymrużeniem oka, to LKS musi liczyć się z tym, że im większa popularność i zainteresowanie, tym więcej będą od nich oczekiwali kibice. W tym celu wizyta Maty, której gospodarzem był David Alaba, okazała się strzałem w dziesiątkę.

Mata i mały klub z B-Klasy. Czemu akurat LKS Tajfun Ostrów Lubelski?

Nie od dziś wiadomo, że młody raper jest wielkim fanem futbolu. Poza jego wspomnieniami z czasów nastoletnich o uprawianiu tego sportu, mogliśmy go ujrzeć w niektórych meczach ostrowskiej ekipy. Mata wielokrotnie korzystał z zaproszeń na mecze, spośród których największym był wyjazd na El Clasico we współpracy ze Spotify. Przed spotkaniem spotkał się z Robertem Lewandowskim.

MATA nowym prezesem klubu LKS TAJFUN Ostrów Lubelski ⚽️ pic.twitter.com/nPANOmU2XS — FAST INFO (@Fastinfoo) December 21, 2023

Od grudnia zeszłego roku 23-latek pełni funkcję prezesa LKS-u Tajfun. Taki ruch wiązał się ze zmianą swojego podejścia do życia artysty. Syn znanego prawnika wcześniej grywał na boiskach B-klasy właśnie w barwach Tajfuna. „Nowy rok, nowy ja” – tak o sobie mówił Mata na chwilę przed podjęciem decyzji o byciu prezesem klubu z Lubelszczyzny. Koniec końców klub młodego rapera walczy o awans do „Serie A”, a cele sięgają nawet poza Polskę. Póki co pierwszymi sukcesami są współpraca z Oshee i Adidasem.

