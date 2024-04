Rewolucja w La Liga. Będą grać w USA?

La Liga bezsprzecznie jest jedną z najchętniej oglądanych lig piłkarskich na świecie. Nic dziwnego więc w tym, że chce jak najlepiej wykorzystać marketingowy potencjał rozgrywek. W głowie prezesa La Liga – Javiera Tebasa od lat rodzi się idea, w której część spotkań jest rozgrywana za oceanem. Moment ten zbliża się nieuchronnie.

Prezes hiszpańskich rozgrywek mówi jasno – „niedługo zagramy w Ameryce”. Powodów wejścia aż tak głęboko na rynek amerykański może być wiele, jednak oczywistym celem mają być po prostu pieniądze. Od lat to właśnie Stany są drugim najważniejszym i najbardziej dochodowym rynkiem dla La Ligi, a rozgrywanie części meczów ukochanych rozgrywek obywateli na ojczystej ziemi z pewnością jeszcze bardziej przyciągnęłoby wzrok kibiców zza oceanu.

Można powiedzieć, że od lat Amerykanie zaczynają coraz mocniej wpływać na rozgrywki zarządzane przez Tebasa, bo chociażby od lat głównym sponsorem La Liga jest Microsoft – jedna z największych firm w USA, a także patrząc bardziej globalnie, na świecie. Warto wspomnieć także regularnie odbywające się w Stanach Zjednoczonych towarzyskie El Clasico rozgrywane przed sezonem. Latem 2023 najbardziej prestiżowy mecz drużyn klubowych na świecie odbył się w Dallas w Teksasie, a stadion został całkowicie wyprzedany w szybkim tempie.

BREAKING:

La Liga president Javier Tebas has announced that La Liga will play official league fixtures in the USA from the 2025-26 season…

This image couldn’t be any more correct. pic.twitter.com/TOD7VzKDDh

— george (@StokeyyG2) April 24, 2024