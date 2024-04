Finał Azjatyckiej Ligi Mistrzów, czyli rewanż za… słynny mecz z Dudkiem

Poznaliśmy finalistów Azjatyckiej Ligi Mistrzów w sezonie 2023/2024. O prymat na tym kontynencie powalczą Al-Ain oraz Yokohama F. Marinos. Obie ekipy prowadzą znani niegdyś snajperzy Hernán Crespo oraz Harry Kewell.

W pierwszym półfinale Ligi Mistrzów sensacją była porażka saudyjskiego Al-Hilal z drużyną Al-Ain ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wygrana 4:2 ekipy prowadzonej przez Hernána Crespo zakończyła ich fantastyczną serię 34 spotkań wygranych z rzędu. W rewanżu pyrrusowe zwycięstwo u siebie odniosło Al-Hilal. Już w pierwszej minucie Michael został sfaulowany w polu karnym. Bezbłędnie rzut karny wykorzystał Rúben Neves, jednak po 12 minutach było już 1:1. Erik popisał się bardzo precyzyjnym i płaskim uderzeniem z kilkunastu metrów. Zawodnik Al-Ain Ahmed Barman był bliski bramki, ale samobójczej. Piłka po jego główce uderzyła w słupek.

Hernan Crespo's Al-Ain 🇦🇪 has defeated Al-Hilal 🇸🇦 4-2 in the AFC Champions League semi final 1st leg, this ending the Saudi sides winning run at 34 consecutive games (in total, unbeaten in 42 games stretching back to August 12th, 2023!) pic.twitter.com/HIEdpx2RxT

Gwiazdor Al-Hilal Salem Al-Dawsari w 51. minucie sprawił, że znów jego drużyna prowadziła w meczu. Michel czy Sergej Milinković-Savić mieli bardzo dobre okazje, by doprowadzić do dogrywki. Na przeszkodzie stanął jednak Khalid Eisa, czyli bramkarz Al-Ain. Ostatecznie dalej awansowali podopieczni Crespo. Dla drużyny z ZEA będzie to czwarty finał Azjatyckiej Ligi Mistrzów. Dotychczas udało im się wygrać ten puchar raz – w 2003 roku. Dla Al-Ain to pierwszy finał tego prestiżowego pucharu od 2016 roku.

Warto dodać, że Azjatycka Liga Mistrzów ma dwie strefy wschodnią i zachodnią. Al-Ain wywalczyło awans ze strefy zachodniej. Powodem tego pomysłu jest zminimalizowanie podróży, które byłby duże, gdyby wszystkie drużyny na kontynencie azjatyckim grały ze sobą bez względu na wszystko. W strefie wschodniej najlepszą ekipą okazał się japońska Yokohama F. Marinos. Musiała odrabiać straty z pierwszego półfinały, w którym uległa na wyjeździe 0:1 koreańskiemu Ulsan HD FC.

Niedopowiedzeniem byłoby stwierdzenie, że rewanż stał się dramatycznym widowiskiem. W strugach deszczu znakomicie spisywała się drużyna z Jokohamy. Już po 30 minutach było 3:0 dla Japończyków. Ozdoba to druga bramka zdobyta przez Asahiego Uenakę. Matheus Salus w 35. minucie przypomniał, że w meczu gra jeszcze Ulsan HD FC. 3:1 premiowało nadal Yokohamę. Kilka minut później Takumi Kamijima specjalnie zatrzymał piłkę ręką. Arbiter wyrzucił go z boiska i Japończycy od 39. minuty grali o jednego mniej. Błyskawicznie dostali cios (gol już po trzech minutach w osłabieniu), ale w drugiej połowie nie stracili już bramki.

🇯🇵 YOKOHAMA MARINOS ARE THROUGH TO THEIR FIRST AFC CHAMPIONS LEAGUE FINAL SINCE 1990 😱 pic.twitter.com/JCxawASlqE

Trwała dominacja Ulsanu, jednak albo dobrze bronił golkiper William Popp, albo futbolówka, tak jak po strzale Kim Min-Woo uderzyła w słupek. Udało się cudem dociągnąć do dogrywki, która też nie przyniosła rozstrzygnięcia. Żaden z 34 strzałów Koreańczyków w drugiej połowie i dogrywce nie został zamieniony na bramkę. Wspomniany Woo okazał się czarną owcą, gdyż on jako jedyny w nie wykorzystał swojego karnego. Wielkim bohaterem został bramkarz Popp. Dla Yokohamy F. Marinos będzie to pierwszy finał w historii Azjatyckiej Ligi Mistrzów. Będą oni niejako bronić honoru kraju, gdyż w poprzedniej edycji z triumfu cieszyła się Urawa Red Diamonds prowadzona przez Macieja Skorżę.

Hernán Crespo oraz Harry Kewell są dobrze znanymi postaciami kibicom piłki nożnej. Bardziej utytułowanym szkoleniowcem jest Argentyńczyk. Crespo w 2020 roku prowadzi Defensa y Justicia do triumfu w Copa Sudamericana. Poza tym sukcesem z argentyńską ekipą, w sezonie 2022/2023 wywalczył też z Al-Duhail SC tytuł mistrza Kataru.

Doświadczenie Kewella jest mniejsze. Samodzielnie prowadził on Crawley Town czy Oldham Athletic. W latach 2022-2023 był asystentem trenera w Celticu Glasgow. Od 2024 roku prowadził Al-Ain. Crespo też przeszedł do obecnej drużyny w trakcie sezonu (14 listopada 2023 roku). Obaj panowie grali przeciw sobie pięciokrotnie na murawie. Lepszy bilans ma zdecydowanie Kewell. Czterokrotnie jego drużyny (Leeds United i Liverpool F.C.) wygrywały z drużynami, w których grał Crespo. W sezonie 2004/2005 omawiani piłkarze grali ze sobą w finale Ligi Mistrzów UEFA. Wyniku AC Milan — Liverpool F.C. nie trzeba przypominać.

In the 2005 Champions League final, Harry Kewell's Liverpool pulled off the Miracle of Istanbul against Hernan Crespo's Milan side to win the 🏆

In the 2024 AFC Champions League, a Kewell-managed Yokohama Marinos will take on Crespo's Al Ain for the 🏆

Football heritage 😤 pic.twitter.com/8E1Xphpl3q

— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) April 24, 2024