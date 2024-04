Brazylijski youtuber wykupił prawa TV do nadawania meczów

Brazylijski youtuber – CazeTV, wykupił prawa do transmitowania meczów piłkarskich. Dzięki współpracy z Samsung TV Plus, na kanale Brazylijczyka będzie można zobaczyć między innymi rozgrywki Bundesligi, ligi brazylijskiej, Ligi Europy oraz zbliżające się EURO 2024.

Youtuber nabył prawa telewizyjne do transmisji TV

Casimiro Miguel jest właścicielem popularnego kanału na Youtube, na którym zgromadził ponad 12 milionów subskrybentów. Jak do tej pory na kanale ”CazeTV” pokazywane był gównie skróty meczów piłkarskich, zwłaszcza tych rozgrywanych w Brazylii, ale również spotkania oraz wywiady ze sportowcami i ludźmi związanymi z piłką nożną. 30-latek właśnie nabył prawa do transmitowania czołowych rozgrywek na całym świecie. Podpisał on umowę z Samsung TV Plus, dzięki czemu na jego kanale emitowane będą treści przez całą dobę. Usługa oczywiście będzie całkowicie bezpłatna.

Wśród atrakcji będą ważne zawody, takie jak UEFA EURO 2024, Bundesliga, Futsal World Cup, Liga Europy, Liga Konferencji, Ath.Paranaenses Serie A, National Futsal League, X1 i igrzyska olimpijskie w Paryżu 2024, a także inne treści, które zostaną ogłoszone wkrótce.

CazéTV chega a um acordo com Samsung TV Plus e o canal terá programação 24 horas no streaming gratuito da marca. 🗞 @mkt_esportivo pic.twitter.com/7OWXutvmVC — Goleada Info (@goleada_info) April 24, 2024

Aline Jabbour, dyrektor ds. rozwoju biznesu w usłudze Samsung TV Plus pozytywnie wypowiedział się na temat zawarcia porozumienia z Brazylijczykiem. Uważa również, że jest to bardzo ważny punkt w rozwoju marki:

Jesteśmy świadkami ważnego kamienia milowego w Samsung TV Plus, wraz z premierą CazTV i ofertą różnych wydarzeń sportowych, które będą transmitowane na żywo i za darmo na naszej platformie. Sport przynosi poczucie wspólnoty i pilności, która jest niezrównana i jesteśmy podekscytowani, że możemy zaoferować to naszym konsumentom. Ta premiera nie tylko rozszerza naszą różnorodność treści, ale także potwierdza nasze zaangażowanie w przekształcanie TV Plus w centrum rozrywki i połączenia”

Fot. Screen Youtube