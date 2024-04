„Idę albo nie idę”. Xavi jednak zostaje w Barcelonie

Joan Laporta poinformował, że Xavi Hernandez będzie kontynuował pracę jako szkoleniowiec „Dumy Katalonii”. Tym samym zdementował… swoje własne słowa ze stycznia. Wtedy to legenda FC Barcelony zapowiedziała, że po sezonie odejdzie z klubu. Co się zmieniło?

Pod koniec stycznia Xavi poinformował na konferencji prasowej, że jego czas w Barcelonie dobiegł końca i 30 czerwca przestanie pełnić funkcję trenera pierwszego zespołu. Podczas tamtej konferencji prasowej stwierdził, że „nie chce być problemem dla klubu” oraz, że „jest głównym winowajcą obecnej sytuacji”. Co więc się zmieniło w ciągu tych niespełna trzech miesięcy? Po ogłoszeniu decyzji o odejściu drużyna pod jego wodzą zaczęła grać lepiej. Media spekulowały, że decyzja Xaviego, zgodnie z tym co zapowiadał, „uwolniła potencjał” Barcelony.

🚨 Xavi: “This club needs a change of dynamic. Leaving Barça is the best decision possible for all parties involved”.

“I’m the most responsible one, so the players will finally feel free now”. pic.twitter.com/2sPpFv2wyj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2024