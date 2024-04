Holenderska legenda trenerem Polaka?

Wielu piłkarzy po karierze piłkarskiej decyduje się iść w „trenerkę”. Znane są przykłady Pepa Guardioli czy Zinedine’a Zidane’a. Holenderska legenda, jaką jest niewątpliwie Robin van Persie, to kolejna z nich. Od nowego sezonu znakomity napastnik kadry „Oranje” oraz m.in. Arsenalu czy Manchesteru United ma objąć Heerenveen. W klubie z Fryzji aktualnie występuje Polak, Paweł Bochniewicz.

Algemeen Dagblad informuje, że Robin van Persie ma podjąć się pierwszej seniorskiej pracy w piłce nożnej jako główny trener. Do tej pory był on trenerem młodzieżowych drużyn Feyenoordu, którego jest wychowankiem.

Former Arsenal and Manchester United striker Robin van Persie is in advanced talks over becoming the head coach of Heerenveen in what would be his first management job.@FabrizioRomano pic.twitter.com/1EEK1QAT7Y

— VBET News (@VBETnews) April 25, 2024