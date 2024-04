Koniec sezonu dla gwiazdy Chelsea

Po upokarzającej porażce z Arsenalem 0:5 kibice Chelsea otrzymali kolejny cios. Kluczowy gracz drugiej linii, mistrz świata z Kataru Enzo Fernandez przeszedł operację przepukliny pachwinowej. Pewne jest to, że Argentyńczyk nie zagra już w tym sezonie.

W ostatnich tygodniach Enzo Fernandez imponował determinacją i poświęceniem. Argentyńczyk przyjmował zastrzyki przeciwbólowe, by być cały czas w grze. Okazało się jednak, że operacja jest nieodzowna. Wszystko z myślą o reprezentacji, gdyż Enzo chce być do dyspozycji Lionela Scaloniego podczas startującego 20 czerwca Copa America. Tam rywalizacja w grupie wcale nie będzie łatwa. Przeciwnikami zespołu mistrzów świata będą Kanada, Chile i Peru.

Fakt, że Enzo najprawdopodobniej nie pojawi się już na boisku w tym sezonie może niepokoić fanów Chelsea. Uraz Argentyńczyka potęguje wrażenie, że w ekipie Chelsea ma miejsce plaga kontuzji. Obecnie urazy leczą Levi Colwill, Wesley Fofana, Reece James i Romeo Lavia. W niepełnym wymiarze trenują nadal zmagający się z pewnymi kłopotami Christopher Nkunku, Robert Sanchez i Lesley Ugochukwu.

Jakby tego było mało, przed tygodniem w trakcie rywalizacji z Manchesterem City z gry wypadli Ben Chilwell i Malo Gusto. Choroba lidera drużyny Cole’a Palmera sprawiła natomiast, że Anglik nie mógł zagrać w środku tygodnia na Emirates Stadium. A Chelsea bez niego w składzie była bezradna.

This was Enzo Fernandez in December after Chelsea beat Newcastle in the EFL Cup. He was subbed off at 31 mins due to injury. He was in tears + a lot of pain.

He's played most this season while needing surgery. His commitment to Chelsea is unquestionable.

Get well soon, Enzo💙💪 pic.twitter.com/wxTqxYZKRD

— Harry (@HarryCFC170) April 26, 2024