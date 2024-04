100 kilometrów pieszo na mecz Radomiaka? Kibic podjął się wyzwania

Gol bramkarza Radomiaka Gabriela Kobylaka w meczu z Puszczą (1:1) sprawił, że kibic Ekstraklasy musiał zobowiązać się do podjęcia wyzwania. W lutym rzucił on na Twitterze, że jeżeli jakiś bramkarz strzeli gola w rundzie wiosennej, ruszy on pieszo na stadion klubu, w którym gra autor gola. I do tego rzeczywiście doszło.

”Piłkarskie jaja” w Prima Aprilis

Cała historia zaczyna się w lutym. Wtedy to pod wpisem profilu Fantasy Ekstraklasa na Twitterze niejaki Janek rzucił, że jeśli jakiś bramkarz strzeli gola w rundzie jesiennej, ten uda się na piechotę na stadion klubu, w którym autor gola gra. Już po dwóch miesiącach wyzwanie kibicowi rzucił Gabriel Kobylak, który w meczu Puszczy z Radomiakiem (1:1) strzelił gola z własnego pola karnego. Smaczku dodaje fakt, że wydarzyło się 1 kwietnia, a więc w Prima Aprilis.

Kibic zobowiązał się do udania się na piechotę do Radomia na mecz Radomiaka z Zagłębiem. Janek stał się bohaterem social mediów, udzielając choćby rozmowy w Kanale Sportowym. Radomiak wykazał się zaś wspaniałym gestem, załatwiając kibicowi bilety na mecz z Zagłębiem. Janek otrzymał również porządną wyprawkę, wszak do pokonania miał ponad 100 kilometrów. Miejscem startu był bowiem Sandomierz. Według Map Google trzeba przejść ok. 23 godziny, by pokonać ten dystans.

Wyprawa do Radomia rozpoczęła się 25 kwietnia, a więc na trzy dni przed meczem Radomiaka. W kręgu twitterowym wydarzenie odbiło się szerokim echem, więc Janek wykorzystał to w szczytnym celu. Na portalu ”siepomaga.pl” utworzył on zbiórkę dla Krzysia, który urodził się z krytyczną wadą serca HLHS, czyli zespołem niedorozwoju lewego serca. W kilkadziesiąt godzin udało uzbierać się niemal 6 tys. z docelowych 10 tys. złotych.

Pierwszego dnia Janek pokonał niemal połowę trasy, bowiem przebył 47 kilometrów. Na przebycie całego dystansu ma on jeszcze niecałe dwie doby, bowiem mecz Radomiaka z Zagłębiem odbędzie się w niedzielę 28 kwietnia o godzinie 12:30.

