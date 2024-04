Były piłkarz skazany za produkcję narkotyków

Piłkarze podążają różnymi ścieżkami po zakończeniu kariery. Jednak przy okazji bohatera tekstu nie o ścieżki chodzi, a o konopie indyjskie. Luke Foster – były piłkarz klubów z niższych lig angielskich – oraz jego współpracownicy zostali skazani na karę trzech lat bezwzględnego pozbawienia wolności.

Kim jest Luke Foster?

Bohater albo antybohater tej sprawy to 38-letni były piłkarz, kojarzony głównie z czwartym i piątym poziomem rozgrywkowym w Anglii. W trakcie swojej przygody z piłką reprezentował barwy takich klubów: Preston North End, Rotherham, York City, Sheffield Wednesday, Lincoln City, czy Southport.

Luke Foster nigdy nie był wybitnym zawodnikiem i nie jest kojarzony z bycia wspaniałym środkowym obrońcą. Były piłkarz zyskał ogólnokrajową popularność w 2013 roku, kiedy to rozstał się z… Becky Vardy – angielską osobowością medialną znaną z takich programów jak „I’m a Celebrity… Get Me Out of Here!”, czy brytyjskiej edycji „Dancing on Ice”. Jej nazwisko nie jest przypadkowe, bowiem obecnie jest żoną napastnika Leicester City Jamiego Vardy’ego.

Skazany były piłkarz i obecna żona legendy „Lisów” spotykali się przez kilka lat, a efektem ich znajomości jest syn. Pomiędzy tą dwójką już po rozstaniu dochodziło do medialnych starć zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. Luke Foster i inni byli partnerzy zarzucali jej w mediach zbyt wystawne życie, a kiedy ich status majątkowy się pogarszał, to dochodziło do rozstania.

Za co były piłkarz trafia za kraty?

Luke Foster został aresztowany wraz z dwoma innymi osobami w zeszłym miesiącu za prowadzenie fabryki marihuany. 38-latek otrzymał karę trzech lat więzienia po tym, jak przyznał się do prowadzenia hodowli konopi indyjskich i produkcji marihuany wraz z dwoma innymi osobami. Został osadzony w więzieniu w Nottingham. W lipcu czeka go kolejne przesłuchanie, tym razem w sprawie dochodów z produkcji oraz dystrybucji narkotyków. To nie pierwszy raz, kiedy ten zawodnik ma problem z prawem. W przeszłości uchylał się od płacenia alimentów na swojego syna.

To nie pierwszy były piłkarz, który trafi do więzienia. Nie tak dawno w tym samym kierunku podążył chociażby Robinho. Tamten przypadek był jednak zdecydowanie głośniejszy.

