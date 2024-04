Warta wraca do Poznania

Warta Poznań poinformowała, że otrzyma licencję na grę w przyszłym sezonie PKO BP Ekstraklasy. ”Zieloni” dodali, że jako swój stadion zgłosili Stadion Miejski w Poznaniu. To oznacza, że Warta po sześciu latach może wrócić do stolicy Wielkopolski. Byłby to także dla ”Zielonych” powrót na Stadion Miejski po 12 latach.

Wartą z licencją na grę w Ekstraklasie

Warta Poznań poinformowała, że otrzymała licencję na grę w sezonie 2024/25 PKO BP Ekstraklasy. W komunikacie czytamy również, że jako miejsce rozgrywania domowych spotkań zgłoszono Stadion Miejski w Poznaniu. Oznaczałoby to powrót ”Zielonych” do stolicy Wielkopolski po sześciu latach.

Choć Warta pierwszy po awansie do I ligi sezon 2018/19 rozgrywała w ”Ogródku” przy Drodze Dębińskiej, latem 2019 roku klub musiał przenieść się do Grodziska Wielkopolskiego. ”Ogródek” przestał bowiem spełniać wymogi licencyjne. Poznaniacy musieli więc przebyć ok. 50 kilometrów w jedną stronę, by zobaczyć domowy mecz Warty.

Przez kolejne sezony Warta otrzymywała zgodę na grę w Grodzisku Wielkopolskim, lecz z tzw. nadzorem infrastrukturalnym. Klub musiał więc na bieżąco informować Komisję Licencyjną PZPN o przebiegach prac związanych z modernizacją obiektu przy Drodze Dębińskiej. Pod koniec 2021 roku powstał projekt przebudowy ”Ogródka”, lecz ciężko było znaleźć środki na inwestycję. Czas uciekał, a wizja gry w Poznaniu wciąż była daleka. Skutkiem tego były narodziny konfliktu na linii środowisko Warty – Urząd Miasta Poznania.

Choć w kwestii przebudowy ”Ogródka” bądź nowego stadionu Warty wciąż nie udało się dojść do porozumienia, włodarzom klubu udało się wynegocjować z władzami miasta możliwość gry na Stadionie Miejskim w Poznaniu.

Jestem bardzo wdzięczny prezydentowi Jackowi Jaśkowiakowi oraz zastępcy prezydenta Jędrzejowi Solarskiemu za okazaną pomoc i deklarację wsparcia dla Warty Poznań z myślą o najbliższej przyszłości. Mamy nadzieję, że już wkrótce nasz zespół zapewni sobie utrzymanie w Ekstraklasie i w kolejnym sezonie będzie mógł rozgrywać swoje mecze tam, gdzie jego miejsce, czyli w Poznaniu. Uważam, że takie rozwiązanie jest obecnie najbardziej korzystne dla miasta, mieszkańców i dla samej Warty – mówił w komunikacie prezes Warty Artur Meissner

Czy murawa to przetrwa?

Choć Warta otrzymała licencję na grę w Ekstraklasie, wciąż nie może być pewna występów w następnej edycji tych rozgrywek. Na pięć kolejek przed końcem ”Zieloni” mają zaledwie cztery punkty przewagi nad strefą spadkową i dość trudny terminarz. W 30. kolejce podopieczni Dawida Szulczka zmierzą się z Piastem, który wygrał dwa ostatnie mecze.

Następnie Wartę czeka starcie z drugą najlepiej punktującą drużyną w 2024 roku – Widzewem. W 32. kolejce Warta zagra w Krakowie ”mecz o sześć punktów” z również walczącą o utrzymanie Puszczą, a sezon ”Zieloni” zakończą starciami z Legią i Jagiellonią. Na korzyść Warty przemawia fakt, że są oni w niezłej formie, bowiem po raz pierwszy od roku wygrali dwa ligowe mecze z rzędu.

Jeżeli Warta utrzyma się w Ekstraklasie i będzie grać na Stadionie Miejskim w Poznaniu, greenkeeperzy w przyszłym sezonie będą mieli ręce pełne roboty. Lech i Warta rozegrają u siebie po 17 meczów ligowych. Do tego mogą dojść mecze Pucharu Polski, a w przypadku Lecha eliminacje europejskich pucharów.

Dodatkowo, jeśli żeńska drużyna Lecha wywalczy awans do Ekstraligi, swoje domowe mecze również będzie rozgrywać przy Bułgarskiej. Jest to całkiem możliwe, bowiem zespół Lech Poznań UAM do strefy premiowanej awansem traci tylko cztery punkty, a do końca sezonu pozostało jeszcze pięć kolejek. Co więcej, Lechitki jako jedyne w lidze wygrały wszystkie sześć meczów w 2024 roku.

Jeżeli piłkarki Lecha Poznań UAM awansują do Ekstraligi, to będą grały na Enea Stadionie.

Jeżeli piłkarki Lecha Poznań UAM awansują do Ekstraligi, to będą grały na Enea Stadionie.

