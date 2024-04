Arda Guler z pierwszą bramką w lidze

Wyjątkowo, bo w piątkowy wieczór Real Madryt rozegrał swoje spotkanie z Realem Sociedad. To ma związek ze zbliżającym się spotkaniem z Bayernem Monachium w najbliższy wtorek. Zwycięstwo „Królewskim” zapewnił dziś Arda Guler.

Real Madryt znowu wygrywa

Real Madryt coraz bliżej jest zapewnienia sobie 36. mistrzostwa Hiszpanii. Dzisiaj po mało wymagającym meczu udało się pokonać na wyjeździe Real Sociedad 1:0. Teraz czas na spokojne przygotowania przed meczem z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzów.

Carlo Ancelotti był dziś zmuszony do roszad w pierwszym składzie. Od pierwszych minut wystąpili dziś, chociażby Kepa, Fran Garcia, Arda Guler, Dani Ceballos czy też Joselu. To wszystko jest spowodowane ciężkim terminarzem. W ostatni weekend Real wygrał 3:2 z Barceloną. Z kolei już we wtorek „Królewscy” zagrają z Bayernem Monachium w pierwszym meczu ćwierćfinałowym Ligi Mistrzów. Wobec tego pierwszoplanowe postacie miały dziś odpocząć. Zmiennicy dali radę.

Początek był dość ospały. Goście byli mało przy piłce. W 29. minucie jedna składna akcja wystarczyła, by zaskoczyć defensywę „Txuri-Urdin”. Carvajal dogrywa w pole karne i Arda Guler pokonuje Alexa Remiro. Dla Turka to drugi gol w barwach Realu Madryt.

Le but de Arda Guler 🦦 pic.twitter.com/tumO1biBjF — ElielKing17🇬🇧🇨🇩 (@eliel17th) April 26, 2024

Goście nie musieli się dziś zbytnio wysilać. W pierwszej połowie mieli tylko 41% posiadania piłki. W drugiej połowie niewiele się zmieniło, gdyż ta statystyka osiągnęła 47%.

Rangę tego meczu dla Realu opisuje też statystyka strzałów na bramkę. Tylko trzy celne strzały w tym jeden gol wystarczył, by pokonać ekipę z Kraju Basków.

MVP tego spotkania wybrany został młody Arda Guler. Turek poza bramkom niezbyt się wyróżniał na boisko w porównaniu do swoich kolegów. Jednak dostał, to czego wreszcie oczekiwał. Chciał zagrać w meczu ligowym od pierwszych minut. Dziś to się stało. Choć nie uniknione, jeśli Real zdecyduje się Gulera wypożyczyć latem do innego klubu.

Real Sociedad może nie zagrać w pucharach

Od pewnego momentu widzimy nieustanny zjazd formy podopiecznych Imanola Alguacila. Po świetnej jesieni wiosną nadszedł spory regres. Po dwumeczu z PSG w Champions League jest coraz gorzej. „Txuri-Urdin” w 2024 roku wygrali tylko cztery spotkania. Z reguły to były starcia z niżej notowanymi rywalami.

Dziś z meczu z „Los Blancos” cel był jasny. Zdobyć chociaż punkt. To się nie udało. Gospodarze byli dość apatyczni w poczynaniach defensywnych i ofensywnych. Poza Takefusą Kubo i Turrientesem trudno dziś wyróżnić kogoś na plus. Kubo, był dziś najbliżej pokonania Kepy, jednak za każdym razem czegoś brakowało.

Kolejna strata punktów mocno utrudnia sytuacja drużyny z Kraju Basków na koniec sezonu. Wciąż co prawda są na miejscu, które dają im puchary, ale pewności co do tego nie ma. Tym bardziej że będący za drużyną w tabeli Betis czy też Valencia, także mają szansę na puchary jesienią.

Imanol Alguacil może się wykręcać np. problemami z kontuzjami. Aczkolwiek to nie tłumaczy, że Oyarzabal lub Kubo są bez formy. W defensywie sam Robin Le Normand nie uchroni od straty bramek.

Real Sociedad ma bardzo ciężki terminarz. W następnych tygodniach zmierzy się, chociażby z Barceloną, Betisem czy też Atletico Madryt. Brak punktów w tych meczach może być kosztowny.

fot. pressfocus