Marcin Bułka trafi do Premier League?

Marcin Bułka bryluje w Nicei i zwraca na siebie uwagę topowych klubów – donosi „footmercato.net”. Spekuluje się, że po imponującym sezonie w Ligue 1 polski bramkarz może przenieść się do Premier League.

Marcin Bułka i czyste konta

Bułka, po trudnym starcie w Chelsea i PSG, teraz triumfuje we Francji. W obecnym sezonie jest kluczową postacią w Nicei. Swoją grą wydatnie pomógł osiągnąć status klubowi status żelaznej defensywy z zaledwie 24 straconymi bramkami. Zachował przy tym aż 16 czystych kont. Obronił między innymi dwa rzuty karne z AS Monaco. Pokazał, że jest fachowcem od jedenastek w Pucharze Francji w konkursie rzutów karnych z Auxerre. Odbił dwa strzały i znów został bohaterem klubu.

Niedawno zespół polskiego bramkarza zanotował spory regres formy i zaczął tracić banalne bramki przy biernej postawie defensywy. Marcin Bułka nie bał się skrytykować kolegów za taką postawę. Najwidoczniej podziałało, bo później znów zachował dwa czyste konta (o:0 ze Stade Reims i 3:0 z FC Lorient). Żeby jednak wrzucić też kamyczek do ogródka bramkarza, to także popełniał w tym sezonie błędy – na przykład w Pucharze Francji z PSG, gdy źle wyszedł z bramki oraz w lidze z Le Havre. Ma jednak drugi najwyższy procent obronionych strzałów w Ligue 1 – 78,9%. Wyprzedza go tylko Gianluigi Donnarumma. Współczynnik xG Polaka sugeruje, że uchronił Niceę od utraty co najmniej pięciu bramek.

🇵🇱 MARCIN BUŁKA SHOW! 🔥 ON ZNOWU TO ZROBIŁ! 💪 Polak broni drugi rzut karny w meczu z AS Monaco! 👏 Czapki z głów! 😍 #modanafrancję🇫🇷 pic.twitter.com/prBXnAkFEs — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) September 22, 2023

Zmiana otoczenia?

Zainteresowanie nim nie gaśnie. Przed Bułką letnie okno transferowe, które może przynieść zmiany. Nie wyklucza się, że po EURO zmieni klub mimo kontraktu do 2026 roku. W Chelsea nawet nie doczekał się debiutu. W którym klubie Premier League potrzebują golkipera? Ano właśnie w Chelsea, gdzie nie zadowalają ani Djordje Petrović, ani Robert Sanchez. Wrócić ma także z wypożyczenia Kepa. Dużo błędów popełnia też Mark Flekken w Brentford. Słabi golkiperzy bronią też w Nottingham Forest i Brighton.

Marcin Bułka ma za sobą jeden występ w reprezentacji Polski i już szykuje się na mistrzostwa Europy. Wielu ekspertów i fanów oczekuje, że udział w turnieju tylko podniesie jego wartość transferową. Santi Aouna z „footmercato” podkreśla, że Premier League szuka świeżych talentów w bramce, a Bułka z sezonu na sezon pokazuje, że jest gotów na nowe wyzwania. Aouna twierdzi:

Wiele klubów Premier League po słabszych występach swoich bramkarzy rozważa zmiany. Bułka ma szansę – wykorzysta ją?

Fot. PressFocus

