Vitor Roque może być zły po decyzji Xaviego?

Chociaż Lamine Yamal czy Pau Cubarsi są beneficjentami pozostania Xaviego Hernandeza na stanowisku trenera Barcelony, to już inny młody zawodnik – Vitor Roque – pewnie nie przyjął decyzji trenera „Blaugrany” z zadowoleniem.

Vitor Roque kosztował Barcelonę 40 mln euro. Warto przy tym dodać, że klauzula odejścia w kontrakcie Brazylijczyka jest aż 12,5 razy wyższa (!). Zatem można zakładać, że klub wiąże z nim przyszłość na wiele lat. Wobec słabej formy Roberta Lewandowskiego, niektórzy prognozowali, że być może Roque szybko „wygryzie” Polaka ze składu, lecz nic takiego nie miało miejsca. Dziś takie prognozy brzmią wręcz komicznie. To wymowne, że Brazylijczyk w tym sezonie nie powąchał murawy w Lidze Mistrzów.

Wystąpił w podstawowym składzie przeciwko Cadiz, jednak zawiódł i został zmieniony. Wtedy grał na swojej nominalnej pozycji, czyli na środku ataku. Było to możliwe, ponieważ Lewandowski pauzował za kartki. Nie miał łatwego zadania z uwagi na grę Andaluzyjczyków w niskiej obronie, niemniej spodziewano się po nim więcej. Tyle, że może warto być wyrozumiałym, zważywszy na brak rytmu meczowego… Dwa kolejne spotkania (z PSG i Realem) przesiedział już na ławie. Wcześniej bywało, że Roque grał eksperymentalnie na skrzydle. Jego ustawienie wynikało z tego, że Lewandowski ma w zasadzie u Xaviego monopol na grę na szpicy.

Tymczasem w swoim kraju Roque brylował. Imponował strzelanymi golami:

