Wraz z końcem obecnego sezonu Jurgen Klopp po niemal dziewięciu latach opuści Liverpool. Niemiec w tym czasie poprowadził ”The Reds” do triumfu w Lidze Mistrzów oraz pierwszego ich mistrzostwa Anglii w erze Premier League. Jak informuje Fabrizio Romano, Liverpool wreszcie znalazł jego następcę. Od przyszłego sezonu zespół poprowadzi Holender Arne Slot.

Na początku roku Jurgen Klopp dość niespodziewanie ogłosił, że po zakończeniu obecnego sezonu zakończy pracę w Liverpoolu. 56-latek na dobre wpisał się w serca kibiców „The Reds” swoją osobowością, ale przede wszystkim osiągnięciami. Przejmował drużynę w październiku 2015 roku, kiedy ta od kilku lat nie była czołową drużyną w Anglii.

W czasie pobytu na Anfield doprowadził Liverpool do pierwszego mistrzostwa Anglii w erze Premier League. Wygrał też przede wszystkim Ligę Mistrzów, Puchar Anglii, Puchar Ligi, Tarczę Wspólnoty. Zgarnął także Superpuchar Europy oraz Klubowe Mistrzostwo Świata. Pod jego wodzą Liverpool w 2018 i 2022 roku również do finału Champions League, lecz w obu musiał uznawać wyższość Realu Madryt. W 2016 roku Klopp był bliski triumfu w Lidze Europy. W Bazylei lepsza okazała się Sevilla. Nie da się go jednak opisać tylko pucharami. Wykreował w klubie gwiazdy światowego futbolu – Virgila van Dijka, Alissona, Mohameda Salaha, Sadio Mane, Roberto Firmino.

Do tej pory Klopp poprowadził Liverpool w 485 spotkaniach (stan na 27 kwietnia 2024 roku). W obecnym sezonie Liverpool cały czas pozostaje w walce mistrzostwo Anglii. Niedawno kapitan zespołu Virgil van Dijk wyznał, że cały zespół zrobi wszystko, aby godnie pożegnać się z trenerem, a najlepszym sposobem będzie triumf właśnie w Premier League. Zdaje się jednak, że ewidentnie siadł klubowy „mental”. Nie ma już tej intensywności, zadziorności, przebojowości. „The Reds” masowo tracą punkty.

Watch or read our emotional interview with Jürgen Klopp in full as he discusses today’s news in detail and explains the reasons for his decision.

Jak informuje Fabrizio Romano, Liverpool znalazł już następcę niemieckiego szkoleniowca. Będzie nim obecny trener Feyenoordu Arne Slot. 45-latek rozpoczął pracę w Feyenoordzie w 2021 roku i już w pierwszym sezonie dotarł z klubem z Rotterdamu do finału Ligi Konferencji Europy (0:1 z Romą). Rok później jego podopieczni sięgnęli po pierwsze od sześciu lat mistrzostwo Holandii, a rozgrywki Eredivisie zakończyli z siedmioma punktami przewagi nad drugim PSV. Do gabloty Slot dołożył jeszcze trofeum za zwycięstwo w tegorocznej edycji Pucharu Holandii.

🚨 BREAKING: Arne Slot will be new Liverpool head coach replacing Jurgen Klopp at the end of the season!

Agreement sealed on compensation between Feyenoord and #LFC, all set also on contract details for Slot.

Here we go. 🇳🇱 pic.twitter.com/Ud3QB6U20m

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 26, 2024