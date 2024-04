Puchar Polski: Znamy sędziego meczu finałowego

Puchar Polski trafi w tym roku w ręce piłkarzy Pogoni Szczecin bądź Wisły Kraków. Krzysztof Marciniak z Canal+ poinformował, kto będzie rozjemcą w tym starciu. Finałowy mecz, który odbędzie się 2 maja na Stadionie Narodowym poprowadzi Tomasz Kwiatkowski.

PZPN wyznaczył sędziego finału Pucharu Polski

To nie będzie daleka podróż dla sędziego finału tegorocznej edycji Pucharu Polski. Na rozjemcę w starciu Pogoni Szczecin z Wisłą Kraków, które odbędzie się 2 maja na Stadionie Narodowym, PZPN wyznaczył Tomasza Kwiatkowskiego. 46-latek mieszka w Warszawie i reprezentuje Mazowiecki Związek Piłki Nożnej.

Finał Pucharu Polski poprowadzi Tomasz Kwiatkowski. Logiczne – jest maj, to muszą być Kwiatki 😉 — Krzysztof Marciniak (@Marciniak_k) April 27, 2024

Kwiatkowski poprowadził w tym sezonie 20 meczów – 15 w PKO BP Ekstraklasie, trzy w Fortuna Pucharze Polski i dwa w rozgrywkach Fortuna 1. Ligi. Co ciekawe, oba mecze I ligi, w których Kwiatkowski sędziował w tym sezonie były z udziałem Wisły Kraków. Arbiter przyniósł szczęście ”Białej Gwieździe”, bowiem Wisła oba te mecze wygrała – 4:1 z Motorem Lublin i 2:0 z Miedzią Legnica. We wrześniowym meczu z Motorem Kwiatkowski pokazał aż trzy czerwone kartki, a jednym z wykluczonych piłkarzy był obrońca Wisły David Junca.

Ostatni mecz Pogoni Kwiatkowski poprowadził zaś w przedostatniej kolejce poprzedniego sezonu Ekstraklasy. Mecz ”Portowców” z Górnikiem Zabrze odbił się szerokim echem, bowiem na początku doliczonego czasu gry szczecinianie domagali się rzutu karnego po faulu Erika Janzy na Marcelu Wędrychowskim. Kwiatkowski pozostał jednak niewzruszony, wobec czego utrzymał się wynik 1:1. Raptem cztery minuty później Podolski strzelił zwycięskiego gola dla Górnika na 2:1.

Dzień wcześniej Lech Poznań pokonał w Kielcach Koronę 3:0 i taki układ kosztował Pogoń utratę trzeciego miejsca na kolejkę przed końcem sezonu. Choć w ostatniej kolejce Pogoń rozbiła Radomiaka 4:0, jednocześnie Lech pokonał Jagiellonię 2:0 i to ”Kolejorz” zakończył sezon 2022/23 na najniższym stopniu podium. Brak miejsca na podium kosztował Pogoń mniejszy o ok. cztery miliony przychód od ligi.

Zresztą, Pogoń w poprzednim sezonie nie miała szczęścia do Kwiatkowskiego, bowiem sędziował on cztery ligowe mecze ”Portowców”, a ci ani jednego nie wygrali. Pogoń dwukrotnie przegrała z Górnikiem Zabrze oraz zremisowała z Cracovią (1:1) i Koroną (0:0). Ostatni raz z Kwiatkowskim ”na gwizdku” Pogoń wygrała w marcu 2022 roku, kiedy to rozbiła u siebie Radomiaka 4:0. Z kolei miesiąc wcześniej Wisła przegrała ostatni jak dotąd mecz, który prowadził sędzia Kwiatkowski.

fot. PressFocus

