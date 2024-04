Szef Premier League ostro krytykuje FIFA

Szef Premier League Richard Masters publicznie skrytykował FIFA za brak konsultacji odnośnie nowego, rozszerzonego do 32 drużyn formatu Klubowych Mistrzostw Świata.

Szef Premier League Richard Masters wyraził swoje niezadowolenie z działania FIFA podczas wystąpienia na zgromadzeniu generalnym European Leagues w Londynie. Skrytykował organizację za to, że nie prowadziła konsultacji z ligami przed zapowiedzią nowego formatu Klubowych Mistrzostw Świata, które odbędą się w USA latem przyszłego roku. Nowy format przewiduje udział 32 zespołów, a pierwszy turniej w tej formule będzie trwał od 15 czerwca do 13 lipca 2025 roku.

Masters podkreślił, że taki krok pogłębia problem i tak przeciążonego już kalendarza meczowego:

Feedback, który otrzymujemy od zawodników, wskazuje, że meczów jest zbyt wiele… Jeśli wlejesz więcej płynu do już pełnego kubka, przeleje się. I to właśnie dzieje się w tej chwili, nie tylko pod względem kalendarza. Ale także pod względem zdolności graczy do osiągania najlepszych wyników w rozgrywkach, w których chcą występować. Myślę, że to logiczne: jeśli przeciążysz kalendarz i zawodników, w pewnym momencie coś musi stracić na jakości – mówił szef Premier League.