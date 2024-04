Osiem goli w jednym meczu? Wychowanek Arsenalu pobił rekord

Wychowanek Arsenalu Chidozie Obi strzelił osiem goli w wygranym 9:0 przez Arsenal U18 meczu z Norwich. To absolutny rekord rozgrywek Premier League do lat 18. Co więcej, w siedmiu ostatnich meczach Duńczyk zdobył dla ”Kanonierów” aż 24 bramki.

Supertalent w akademii Arsenalu

Chidozie Obi na Wyspy Brytyjskie trafił w 2021 roku. Rok później, już w wieku 14 lat Duńczyk zadebiutował w zespole Arsenalu U18. 23 września 2023 roku po raz pierwszy wybiegł na murawę w wyjściowym składzie Arsenalu U18 i od razu popisał się hat-trickiem przeciwko Southampton (4:0). Choć Obi następnie zanotował serię trzech meczów bez gola (w tym obejrzał czerwoną kartkę), 29 października zadebiutował w drużynie U21.

Arsenal pokonał Brighton 6:3 i co ciekawe, w tym meczu po raz pierwszy od 1,5 roku na boisko wybiegł Jakub Moder. Choć Obi zaliczył raptem 19 minut, na uwagę zasługuje fakt, że w zespole U21 zadebiutował już w wieku 15 lat. Duńczyk w najstarszym zespole młodzieżowym pojawił się później jeszcze tylko raz – w styczniu 2024 roku zaliczył kilkudziesięciosekundowy występ w meczu Premier League 2 z Middlesbrough (1:0).

W międzyczasie, w listopadzie 2023 roku Duńczyk został zaproszony przez Mikela Artetę na trening pierwszej drużyny. Wszystko dlatego, że kilka dni wcześniej Obi strzelił aż 10 goli w wygranym przez Arsenal U16 14:3 meczu z Liverpoolem. Obi mógł więc już w wieku 15 lat poszczycić się treningami z pierwszą drużyną oraz zespołami U21, U19 i U18.

😳🔴 Chido Obi (15) scored TEN goals for Arsenal's u16 side vs Liverpool today! He's trained with u18s, u19s, u21s and even first team this season, as reported by @RisingBallers_. 3 nationalities too: 🇩🇰/🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿/🇳🇬 pic.twitter.com/wlX7QAj24B — EuroFoot (@eurofootcom) November 18, 2023

Chidozie Obi ustanowił rekord

Prawdziwy przełom nastąpił 16 marca. Wcześniej Obi miał na koncie 13 występów w zespole U18, w których strzelił cztery gole i zaliczył dwie asysty. Duńczykowi wystarczyło zaledwie 90 minut w meczu z Crystal Palace, by podwoić dotychczasowy dorobek strzelecki. Arsenal rozbił ”Orły” 8:3, a Obi zdobył aż cztery bramki.

Od tamtego czasu Obi w każdym z sześciu kolejnych meczów przynajmniej raz wpisywał się na listę strzelców. Obi czterokrotnie ustrzelił również Fulham (5:2), pięć bramek wbił West Hamowi (8:1), czy zaliczył dublet z Brighton (2:2). ”Najgorzej” Obi zaprezentował się w starciach z West Bromem (2:2) i Aston Villą (4:2), gdzie Obi strzelił ”tylko” po jednym golu.

Samego siebie Obi przeszedł jednak w wyjazdowym meczu z Norwich. Już do przerwy ”Kanonierzy” zdobyli pięć bramek, a każda z nich była autorstwa 16-latka. Na tym jego licznik się nie zatrzymał, bo po przerwie dołożył jeszcze kolejne dwa trafienia. Do strzelenia siedmiu goli Obi potrzebował zaledwie 64 minut.

Siedem goli w jednym meczu jest absolutnym rekordem na poziomie Premier League U18. W 16 meczach tego sezonu Premier League U18 Obi zdobył łącznie 28 bramek, z czego aż 24 w siedmiu ostatnich meczach.

Arsenal's U18 Chido Martin Obi scored SEVEN goals 🆚 Norwich today Setting a record for the most goals for any player EVER at his level ⭐️🚀 pic.twitter.com/TBK2b8Jlk2 — LiveScore (@livescore) April 27, 2024

Sezon Premier League U18 zakończy się już 11 maja, po czym Obiego czeka wyjazd wraz z reprezentacją Danii na Cypr, gdzie zagrają na mistrzostwach Europy do lat 17. Już dziewięć dni później Duńczycy zmierzą się w Achnie z Walią, a ich pozostałymi grupowymi rywalami będą Austria i Chorwacja.

W drużynie narodowej do lat 17 Obi zadebiutował w sierpniu 2023 roku i już po 14 meczach ma na koncie 10 goli. Wcześniej Obi zagrał sześć meczów w zespole Danii U16, a w międzyczasie, w lutym 2023 roku zaliczył także dwa występy w reprezentacji Anglii do lat 16.

Obi ma więc za sobą grę w młodzieżowych drużynach Danii i Anglii, a jego występy w przyszłości może zabiegać również Nigeria. Ojciec zawodnika pochodzi bowiem z tego kraju. Matka Obiego jest natomiast Dunką. Zanim w wieku dziecięcym wraz z rodziną przeniósł się do Anglii, wychowywał się na przedmieściach Kopenhagi i trenował w najstarszym duńskim klubie – Kjøbenhavns Boldklub.

