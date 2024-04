Sheffield United spada z Premier League

Poznaliśmy pierwszego spadkowicza z Premier League. Sheffield United na przestrzeni całego sezonu spisywało się fatalnie i na trzy kolejki przed końcem rozgrywek przypieczętowało spadek, po zaledwie roku spędzonym w angielskiej elicie. „Szabelki” ustanowiły przy tym kilka niechlubnych rekordów.

Sheffield spadło z hukiem z Premier League

W zeszłym sezonie Sheffield United razem z Burnley przypieczętowało swój awans do Premier League na kilka kolejek przed końcem. „Szabelki” dokonały tego z siedmiopunktową przewagą nad strefą barażową. Na zapleczu najwyższej klasy rozgrywkowej w Anglii spędzili dwa lata.

Swoją poprzednią przygodę, która miała miejsce w sezonie 2020/21 zakończyli w równie słabym stylu i spadli z hukiem będąc zdecydowanie najgorszą ekipą. Zdobyli wtedy zaledwie 23 punkty i tracili do bezpiecznej lokaty aż 16 punktów. W niczym nie przypominali bandy Wildera, która walczyła o piąte miejsce na koniec sezonu.

Teraz po wysokiej porażce 1:5 w ostatnim meczu ligowym z Newcastle United potwierdzili fatalną dyspozycję i spadli z powrotem do Premiership.

W obecnym sezonie „Szabelki” zgromadziły na swoim koncie zaledwie 16 punktów, co stanowi jeden z najgorszych wyników w historii ligi angielskiej. Ten rekord należy jednak do Derby Country – w kampanii 2007/2008 klub ten zgromadził zaledwie 11 oczek. To jednak nie koniec niechlubnych liczb.

Sheffield właśnie pobiło rekord największej liczby straconych bramek przez drużynę w jednym sezonie Premier League. Na trzy kolejki przed końcem stracili ich… 97 i są na bardzo dobrej drodze, aby dołączyć do niechlubnego „klubu 100”. Ze średnią straconych bramek na poziomie prawie 2.80, można spodziewać się tego niechlubnego wyniku w 37. kolejce.

Dodatkowo Newcastle United dwukrotnie „sprało” Sheffield w tym sezonie. Jesienią było to nokautujące 0:8, a w ostatniej rozegranej kolejce 1:5. „Sroki” strzeliły więc razem 13 goli w dwóch meczach ligowych z Sheffield w tym sezonie. To także historyczny rekord jeśli chodzi o gole przeciwko jednej drużynie w jednym sezonie ligowym.

To nie koniec problemów Sheffield

Na tym problemy „Szabelek” się nie kończą. Przyszły sezon w Championship rozpoczną z dwoma punktami na minusie w ramach kary jaką otrzymały od English Football League. Wszystko przez zaległości finansowe jakich dopuściło się Sheffield wobec innych klubów, których nie ujęto w rozliczeniu finansowym za sezon 2022/2023. Dodatkowo klub będzie musiał zapłacić grzywnę finansowa w wysokości 310 tysięcy funtów.

