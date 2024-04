Mecz Atletico-Athletic przerwany z powodu rasizmu

Podczas sobotniego meczu ligi hiszpańskiej pomiędzy Atletico a Athletikiem doszło do przerwania gry z powodu rasistowskiego incydentu. W stronę 21-letniego skrzydłowego Athletiku Nico Williamsa kierowane były obelgi na tle rasowym.

Natychmiastowa reakcja na rasizm

Sytuacja miała miejsce w pierwszej połowie, gdy Nico Williams zasygnalizował sędziemu Martinezowi Munuerze, że padł ofiarą rasistowskich obelg z sektora kibiców ”Frente Atletico”. Jego brat Iñaki Williams również interweniował w tej sprawie. Reakcja sędziego była natychmiastowa – poprosił spikera stadionowego o odczytanie oficjalnego oświadczenia La Liga potępiającego wszelkie formy rasizmu, ksenofobii i przemocy. Mimo to, apel ten spotkał się z gwizdami z części trybun.

Wzajemne wsparcie na murawie

W odpowiedzi na zajście kapitan Atletico Koke oraz obrońca José María Giménez zaapelowali do fanów o zaprzestanie rasistowskich zachowań. W atmosferze napięcia Koke podszedł do Williamsa i uścisnął jego dłoń w geście solidarności, po czym gra została wznowiona. Nico Williams, mimo niesprzyjającej atmosfery, zdobył bramkę na 1-1 tuż przed przerwą. Reprezentant Hiszpanii celebrował gola w wymowny sposób, poprzez wskazanie na swoje ramię.

Koke potępił rasizm w wywiadzie

Po zakończeniu spotkania, które Atletico wygrało 3-1 dzięki bramkom Angela Correi i samobójczemu trafieniu Unai Simonsa, Koke w wywiadzie dla DAZN nie tylko skomentował wynik, ale przede wszystkim odniósł się do incydentu z Williamsem.

”Chciałbym wyrazić wsparcie dla Nico Williamsa. W naszym społeczeństwie, jak i w naszym futbolu, nie ma miejsca na takie osoby, które dopuszczają się takich zachowań. Atletico Madryt, zawodnicy i wszyscy fani stoją po stronie Nico przeciwko takim sytuacjom, które nie powinny mieć miejsca na stadionie piłkarskim, ani gdziekolwiek indziej” – powiedział Koke.

Koke podkreślił jednocześnie, że nie słyszał obelg, ale zapytał o nie Williamsa i życzył mu siły w tej trudnej sytuacji doświadczenia rasizmu na własnej skórze. Williams zaś w swojej wypowiedzi po meczu również mówił, że słyszał „małpie dźwięki” podczas wykonywania rzutu rożnego, co świadczy o obecności rasizmu na stadionach. „To prawda, że to byli tylko nieliczni. „Głupcy są wszędzie. Więc to nie jest wielka sprawa, musimy pracować, aby to zmieniać stopniowo, ponieważ to ciągła walka. Jest jak jest.’’ – mówił wychowanek Athletiku.

Fot. PressFocus