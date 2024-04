Po dwóch latach Derby County wraca na zaplecze Premier League. „Barany” zapewniły sobie awans do Championship w ostatniej kolejce League One. Radości z awansu nie ukrywali też kibice, którzy po meczu wtargnęli na płytę boiska Pride Park Stadium.

Derby County wraca do Championship

Do ostatniej kolejki trwała walka o to, kto obok Portsmouth zapewni sobie bezpośredni awans do Championship. O drugie miejsce w tabeli walczyło Derby County i Bolton. „Baranom” wystarczał punkt w meczu ze zdegradowanym już wcześniej Carlisle United. Z kolei warunkiem awansu Boltonu było przede wszystkim pokonanie Peterborough.

Derby County w stu procentach wykonało plan dzięki zwycięstwu nad Carlisle 2:0. Awans drużynie dały bramki Maxa Birda i Jamesa Collinsa. Natomiast w meczu Boltonu padło aż sześć bramek, jednakże remis 3:3 nikogo w tym starciu nie uszczęśliwiał. „Kłusaki” o awans do Championship będą jeszcze mogły powalczyć w play-offach.

Ogromna radość z powodu awansu udzieliła się kibicom. Po ostatnim gwizdku sędziego, kiedy już było wiadome, że Derby ma awans, fani ”Baranów” wtargnęli na murawę, by dzielić się radością ze swoimi ulubieńcami. Podobne obrazki widzieliśmy kilka tygodni temu, gdy Bayer Leverkusen zapewnił sobie mistrzostwo Niemiec.

Zmazać plamę

Dwa lata temu Derby County spadało z Championship. Utrudnienie w utrzymaniu na zapleczu Premier League spowodowały karne punkty. Drużynie na początku sezonu odjęto aż 21 punktów, gdy wyszły nieprawidłowości przy składaniu sprawozdań finansowych. Klubowi groziło wtedy bankructwo. Została nawet wprowadzona specjalna forma zarządzania, by spłacić wielomilionowe długi.

Trenerem Derby County był wtedy sam Wayne Rooney. Pod wodzą legendarnego napastnika Manchesteru United występował wówczas Krystian Bielik. Szereg kontuzji uniemożliwił jednak Polakowi częstszą grę w drużynie. Wayne Rooney również nie radził sobie zbyt dobrze na Pride Park Stadium. Nie uchronił klubu przed spadkiem i w lipcu 2022 roku zrezygnował ze stanowiska.

W walce o powrót do Championship pomógł Paul Warne, który trafił do Derby we wrześniu 2022 roku. Teraz 50-latek z pewnością od razy będzie chciał spróbować wywalczyć awans do Premier League. Derby County ostatni raz w najwyższej klasie rozgrywkowej grało w sezonie 2007/08. Wtedy też „Barany” z hukiem spadły szczebel niżej. Miało to związek ze zdobyciem tylko 11 oczek w 38 meczach. Derby potrafiło wówczas wygrać tylko jedno spotkanie z Newcastle United.

fot. PressFocus