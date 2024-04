Michał Helik wybrany piłkarzem roku w Huddersfield

Michał Helik może nieco osłodzić sobie ten gorzki sezon. Polak drugi rok z rzędu został wybrany piłkarzem sezonu Huddersfield. Choć Helik swoimi bramkami wywalczył dla Huddersfield pięć punktów, może to nie wystarczyć w walce o utrzymanie. ”Terriery” już za tydzień najprawdopodobniej spadną do League One.

Już w pierwszym sezonie za granicą Michał Helik strzelił pięć goli w 45 meczach w barwach Barnsley. Kiedy rok później Barsnley spadło do League One, Polak przeniósł się do Huddersfield. ”Terriery” otarły się o awans do Premier League, bowiem w finale play-offów przegrały 0:1 z Nottingham i to po bramce samobójczej Colwilla.

Był to jedyny dobry sezon Huddersfield od czasu spadku z Premier League w 2019 roku. W sezonie 2022/23 ponownie do ostatnich kolejek biło się o utrzymanie, kończąc sezon na 18. miejscu z dziewięciopunktową przewagą nad strefą spadkową. W tamtej kampanii Helik rozegrał 36 meczów na poziomie Championship, w których uzbierał dwie bramki i dwie asysty. W nagrodę Polak został wybrany piłkarzem roku w Huddersfield. Była to dla druga taka nagroda. W spadkowym dla Barnsley sezonie 2021/22 również został on wybrany zawodnikiem roku. W sezonie 2023/24 Helik trzeci rok z rzędu i po raz drugi w barwach Huddersfield został nagrodzony trofeum dla piłkarza sezonu.

2023/24 Hargreaves Memorial Player of the Year, Michał Helik

W 40 ligowych meczach wychowanek Ruchu Chorzów strzelił aż dziewięć goli, co jest najlepszym wynikiem w zespole ”Terrierów”. Żaden inny obrońca nie strzelił w tym sezonie Championship tylu goli. Co więcej, to najlepszy wynik w Championship wśród obrońców od sezonu 2018/19, kiedy to stoper Blackburn Charlie Mulgrew strzelił 10 goli. Tylko trzech piłkarzy w historii Huddersfield rok po roku było wybieranych piłkarzem sezonu. W 1996 oraz 1997 roku dokonał tego Tom Cowan, w latach 2010-11 Peter Clarke, a roku 2018 i 2019 Christopher Schindler. Co ciekawe, wszyscy trzej także byli obrońcami.

– Won us 5 points.

– 4 with his left foot.

– 3 with his right foot.

– 2 with his head.

Here are all of Michal Helik's goals this season.👇

B&W Player of the Year. 🇵🇱🏆#HTAFC https://t.co/refHEASZv1 pic.twitter.com/Rlye72vXJJ

