Tuż przed meczem z Le Havre, PSG uroczyście ogłosiło przedłużenie kontraktu z Warrenem Zaire-Emerym. Wychowanek PSG zdecydował się parafować nową umowę, która obowiązywać będzie do czerwca 2029 roku. Młody Francuz już teraz jest bardzo ważnym zawodnikiem w zespole Luis Enrique i to właśnie wokół niego klub chce budować swoją przyszłość.

Zaire-Emery bije wszelkie rekordy

Paris Saint-Germain i Zaire-Emery od kilku miesięcy negocjowali nową umowę. Media informowały, że już jakiś czas temu obydwie strony osiągnęły werbalne porozumienie, lecz dopiero teraz sfinalizowano przedłużenie kontraktu.

18-latek znakomicie wkomponował się do zespołu mistrza Francji. Mimo swojego młodego wieku jest bardzo ważnym piłkarze w drużynie Luisa Enrique. Pomocnik postrzegany jest jako jeden z najbardziej obiecujących zawodników młodego pokolenia. Rozwija się on w ekspresowym tempie, co przełożyło się na wiele rekordów. Jak do tej pory w barwach PSG wystąpił w 69 spotkaniach, w których strzelił pięć goli i zaliczył siedem asyst.

W sierpniu 2022 roku, w wieku zaledwie 16 lat i 4 miesięcy w wygranym ligowym meczu 5:0 z Clermont, został najmłodszym debiutantem w historii PSG. Zaledwie trzy miesiące później zapisał się w kartach historii PSG jako najmłodszy debiutant w Lidze Mistrzów, a rok później zdobył swoje pierwsze trafienie w Champions League.

Gol w meczu z Borussią Dortmund na 1:1 nie tylko uczynił go najmłodszym strzelcem PSG w historii tych rozgrywek, ale i był na wagę awansu do 1/8 finału. Zaire-Emery został także najmłodszym strzelcem w historii Ligue 1, kiedy w wieku 16 lat i 10 miesięcy zdobył bramkę w wygranym 3:1 spotkaniu przeciwko Montpellier.

Razem z PSG Zaire-Emery ma już na swoim koncie jedno mistrzostwo Francji, a wkrótce dołoży następne, bowiem paryżanie na cztery kolejki przed końcem rozgrywek mają 12 punktów przewagi nad drugim AS Monaco. Jeżeli drużyna z Księstwa nie wygra w tej kolejce z Lyonem, PSG jeszcze przed pierwszym meczem 1/2 finału Ligi Mistrzów z BVB przypieczętuje 12. tytuł mistrzowski w historii.

Oprócz sukcesów z klubem Zaire-Emery zdążył zaznaczyć już swoją obecność w reprezentacji narodowej. W debiucie przeciwko Gibraltarowi został najmłodszym graczem od stu lat jaki wystąpił w kadrze ”Trójkolorowym”. Zaire-Emery już debiucie w narodowych barwach strzelił gola, a wicemistrzowie Francji wygrali aż 14:0. Jak dotąd koszulkę „Trójkolorowych” zakładał on dwa razy i ma spore szanse na powołanie na EURO 2024.

PSG zatrzyma gwiazdę na dłużej

PSG przed ostatnim meczem ligowym Le Havre (3:3) oficjalnie poinformowało o zawarciu nowej umowy podczas prezentacji młodego piłkarza. Nowy kontrakt będzie obowiązywał do 2029 roku. Zaire-Emery nie ukrywa swojej radości z powodu zostania na dłużej w PSG.

Jestem bardzo dumny i szczęśliwy, że mogę kontynuować moją przygodę z klubem, z którym byłem od samego początku – Paris Saint-Germain – moim klubem z dzieciństwa. Chciałbym podziękować prezydentowi Nasserowi Al-Khelaifi’emu, który jest ze mną od początku, za jego wiarę we mnie. Jestem wdzięczny za wszystko, co klub zrobił dla mnie do tej pory. Chciałbym również podziękować wszystkim moim byłym trenerom i trenerom, a zwłaszcza trenerowi Luisowi Enrique, i wszystkim tym, którzy mi towarzyszyli, odkąd przybyłem tutaj w 2014 roku, wszystkim tym, którzy robią wszystko, aby mi pomóc odnieść sukces, wszyscy pracownicy Paris Saint-Germain, którzy bardzo mnie popchną z ich poparciem i kibicami, których mam nadzieję, że nadal będę dumny – mówił 18-letni pomocnik.

Fot. PressFocus