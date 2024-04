W 34. kolejce Premier League w absolutnym hicie kolejki, Arsenal bez problemu pokonał na wyjeździe Tottenham Ange’a Postecoglou 3:2 w 195. derbach północnego Londymu. Mimo kontrolowania pewnego prowadzenia przez dużą większość meczu, emocje w meczu miały miejsce do samego końca. Tottenham po zdobyciu kontaktowej bramki uwierzył w siebie.

Arsenal górą w północnym Londynie

Arsenal beat Tottenham in the North London Derby to keep their title hopes alive! 💥 pic.twitter.com/McWIJfnYLy — 90min (@90min_Football) April 28, 2024

Mikel Arteta zdecydował się od pierwszej minuty wystawić swojego znakomitego jokera, Leandro Trossarda. Australijczyk z greckim pochodzeniem z kolei nie mógł użyć Destiny Udogiego, który odniósł kontuzję, która zakońćzyła jego sezon i marzenia o wyjeździe na EURO 2024.

Nie tak to miało wyglądać. Duńczyk jako napastnik Arsenalu i Tottenham przegrywa po samobóju #domPremierLeague pic.twitter.com/BPEki4bngM — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) April 28, 2024

W pierwszej połowie to Tottenham próbował, a Arsenal strzelał – dwie bramki po rzutach rożnych „Kanonierzy” zdobyli z pomocą Pierre’a-Emile’a Hojbjerga oraz Kaia Havertza. Niemiec trafił po raz dwunasty. Między te trafienia wpasował się golem z kontry Bukayo Saka. Niezawodny skrzydłowy trafił po raz piętnasty w lidze. Nie pomogła tutaj w polu karnym asekuracja drugiego z obrońców przy Benie Daviesie.

Wejście po godzinie gry Richarlisona oraz Yvesa Bissoumy spowodowały, że gra zespołu momentalnie się poprawiła. Arsenal mimo pewnego prowadzenia, zaczął się momentami gubić. W 63, minucie, chwilę po wejściu Richarlisona, wykonał on próbę pressingu na bramkarza „Kanonierów” Davida Rayę. Hiszpański golkper źle wybił piłkę, która trafiła pod nogi Cristiana Romero.

Co tu się wydarzyło?! David Raya wyciąga pomocną dłoń do Tottenhamu. Koszmarny błąd bramkarza#domPremierLeague pic.twitter.com/cYpCIlSV1V — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) April 28, 2024

Argentyńczyk będący na boisku, o dziwo, blisko Richarlisona nie pomylił się i uderzył po dalszym rogu. Była to pierwsza celna próba „Spurs” w tym spotkaniu. Po zdobyciu kontaktowej bramki Tottenham poczuł, że da się tutaj odrobić wynik. W 84. minucie Declan Rice sfaulował w polu karnym Bena Daviesa i Michael Oliver podyktował rzut karny po wezwaniu do monitora. Trzy minuty później, Son Heung-Min zdobył bramkę z „wapna” – swoją siódmą w tych derbach w swojej karierze. Było to 16. trafienie ligowe Koreańczyka.

W 89. minucie wszedł na boisko Jakub Kiwior. Jako, że oba kluby dzieliła jedna bramka, trzeba było jeszcze bardziej zadbać o defensywę. Guglielmo Vicario w końcówce meczu pod bramką Arsenalu nie pomógł. Arsenal utrzymał wynik i korespondencyjne prowadzenie nad ligowymi rywalami w walce o tytuł mistrza Anglii.

Arsenal have won back-to-back away league matches against Tottenham for the first time in 36 years. 🤯 Tottenham 0-2 Arsenal (2022/23) ✅

Tottenham 2-3 Arsenal (2023/24) ✅#afc pic.twitter.com/rzQhine7et — afcstuff (@afcstuff) April 28, 2024

W dzisiejszym spotkaniu derbowym mieliśmy nietypową sytuację. Wszystkie celne strzały (3:2 dla Arsenalu w tej statystyce wg Viaplay) wpadły do siatki. Arsenal po raz pierwszy od starcia wyjazdowego w lidze z Nottingham (30 stycznia) stracił bramkę – to prawie trzy miesiące!

Arsenal utrzymał pozycję lidera, ma on cztery punkty nad Manchesterem City (dwa mecze zaległe) oraz pięć nad Liverpoolem. Tottenham utrzymuje się ciągle na piątym miejscu. „Kanonierzy” na dobrą sprawę są już jedyną konkurencją dla drużyny Pepa Guardioli w walce o tytuł mistrzowski. Czternasty tytuł i pierwszy po 20 latach musi jednak jeszcze poczekać.

Fot. screen X / Viaplay