SSC Napoli nie dowozi wygranej, Derby Słońca na remis

Derby Słońca pełne były emocji, ale zabrakło w nich zwycięzcy. W 34. kolejce Serie A w Derby del Sole doszło do remisu. Zarówno SSC Napoli jak i AS Roma do siatki rywala trafiły dwukrotnie. Wynik ten jednak nikogo nie ma prawa zadowalać. Napoli dominowało, a Romie przeszkodził transferowy niewypał, Renato Sanches.

Derby Słońca na remis

Derby Słońca oznaczały powrót do składu Evana N’Dicki, który w meczu z Udinese 11 kwietnia zasygnalizował problemy z klatką piersiową. Po stronie Napoli zabrakło Piotra Zielińskiego, jednak ciężko w tym sezonie mówić o absencji Polaka jako o osłabieniu drużyny.

Napoli było zdecydowanie lepszą drużyną pierwszej połowy, ale widać, że żyjemy w 2024 roku, gdyż drużyna mistrzowska spod Wezuwiusza do przerwy z Romą znokautowałaby drużynę Daniele De Rossiego. Podopieczni Francesco Calzony oddali 14 strzałów na bramkę Svilara, bez osiągnięcia celu. W szóstej minucie pierwsza poważna okazja pod bramką Mereta, ale piłka wylądowała minimalnie nad poprzeczką. Po wejściu Bryana Cristante w Andre Zambo Anguissę, Simone Sozza o dziwo nie zdecydował się na pokazanie kartonika. Chwilę po kwadransie gry, Juan Jesus niecelnie po rzucie rożnym uderzył nad bramką.

W 18. minucie miała miejsce dziwna akcja Napoli. Victor Osimhen popędził od połowy boiska w stronę bramki. Mimo spowolnienia ataku trwającego kilka/kilkanaście sekund i nadal nie mógł on liczyć na wsparcie kolegów z drużyny. Jedynym w pobliżu był Matteo Politano, ale to też nie tak, że Osimhen mógł mu z łatwością wtedy podać. Sytuacja nie zmieniała się i Napoli ciągle atakowało.

W sytuacji sam na sam w 35. minucie, Andre Zambo Anguissa nie trafił nawet w bramkę, a „w rzepak” – po prostu w trybuny, bo wykończył to bezsensownie. Uderzenie było tak złe, że prawdopodobnie trafiło do pierwszych rzędów trybun, a przypomnijmy – Stadio Diego Armando Maradona to przecież bieżnia za płytą boiska.W 40. minucie znakomitą interwencją popisał się Mile Svilar. Był on dziś głównym aktorem widowiska.

Is Mile Svilar slowly morphing into a top-rated keeper? 🇷🇸#NapoliRoma pic.twitter.com/esoMmDcLyl — Lega Serie A (@SerieA_EN) April 28, 2024

Chwicza Kwaracchelia uderzył po dalszym rogu po wejśćiu w pole karne z lewego skrzydła. Przed przerwą, mimo symulki Matteo Politano, Simone Sozza z Monzy odgwizdał rzut wolny

W skrócie – Roma zagrała w pierwszej części jak z Frosinone na Stadio Benito Stirpe. Tam przewaga „Crociatich” była wyrażna. Byli w ciągłym ataku na bramkę Romy, ale w drugiej połowie dostali trzy bramki, bo Roma była jak Juve z najlepszych lat z poprzedniej dekady – cyniczna do bólu.

Druga połowa

Początek drugiej połowy był identyczny jak to co było widać do tej pory – Napoli atakowało i marnowało na potęgę. Aż w 59. minucie Juan Jesus w niegroźnej sytuacji w polu karnym kopnął w stopę Sardara Azmouna. Rzut karny na bramkę zamienił Paulo Dybala i był to jego 13. gol ligowy w tej kampanii. Napoli tym sposobem straciło bramkę w 13. ligowym meczu z rzędu (piętnasty w ogóle, licząc Ligę Mistrzów) – i to wszystko jako mistrz Włoch poprzedniego sezonu. Katastrofalna jest to obrona tytułu w wykonaniu podopiecznych Francesco Calzony.

Cztery minuty później Matias Olivera wyrównał stan meczu na 1:1. Jego uderzenie po rykoszecie wturlała się do bramki i przelobowała Svilara. Chwilę wcześniej był faul Jensa Cajuste na Gianluce Mancinim, ale sędzia zdecydował się uznać bramkę.

Szybka odpowiedź SSC Napoli w derbowym starciu z AS Romą! 💥 Szczęście dopisało Azzurrim i Mathías Olivera trafia do siatki! ⚽️🔥 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/jj9FhT6hO5 — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 28, 2024

Chwilę po bramce, minimalnie pomylił się Osimhen. Od razu po wejściu na boisku spróbował Cyril Ngonge, ale zabrakło także niewiele do szczęścia. Kolejne kilkadziesiąt sekund później Chwicza Kwaracchelia źle trafił w piłkę sam na sam po wrzutce z prawej strony Victora Osimhena. I tak dalej Napoli cisnęło, i nadal nie wpadało. Mancini wyprzedzony w sprincie przez Osimhena nie pomógł, ale Mile Svilar już tak – obronił sam na sam z Nigeryjczykiem.

W 81. minucie Renato Sanches będąc tyłem do Chwiczy Kwaracchelii trafił go korkami w nogę. Victor Osimhen zamienił jedenastkę na bramkę, zrównując się w tabeli „Capocannoniere” z Dybalą czy Calhanoglu. Z boiska zdjęty został Hamed Junior Traorę, który po 20 minutach dostał „wędkę”. W 89. minucie Roma wyrównała. Evan N’Dicka zgrał głową po rożnym do Tammy’ego Abrahama, a Anglik po roku wrócił na listę strzelców. Niedawno wrócił do zdrowia po kontuzji więzadła w kolanie.

☀️ 𝐃𝐞𝐫𝐛𝐲 𝐝𝐞𝐥 𝐒𝐨𝐥𝐞 𝐧𝐚 𝐫𝐞𝐦𝐢𝐬! ☀️ Tammy Abraham doprowadził do wyrównania w samej końcówce meczu z SSC Napoli! 💥 To był pierwszy gol zawodnika AS Romy w tym sezonie Serie A! ⚽️👏 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/TJ6Nsw5zjT — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 28, 2024

Spotkanie zakończyło się remisem, z którego nikt nie może być zadowolony. Napoli pozostaje na miejscu numer osiem, Roma zachowała cztery punkty straty do czwartej Bolonii. Do końca oba zespoły mają cztery mecze, Napoli ma sporą szansę na przyszły sezon bez pucharów.

Fot. X / screen Ziggo