Sevilla może być zadowolona z remisu w derbach

Sevilla po walce wyszarpała dziś remis 1:1 w derbach z Betisem. Mecz nie był porywający, jednak jak to zwykle bywa „Gran Derbi” miało dziś swoją temperaturę na Benito Villamarin.

Sevilla odebrała punkt lokalnemu rywalowi

W pewnym sensie remis to zadowalający wynik dla Quiqe Sancheza Floresa i jego podopiecznych. Sevilla od dłuższego czasu nie liczy się w grze o europejskie puchary w następnym sezonie. Wobec tego została im już walka o spokojne utrzymanie. Reasumując punkt w meczu z Betisem to naprawdę dobry wynik. Choć łatwo dziś nie było.

Sevilla dziś miała trochę pecha. Już w 15. minucie boisko z powodu kontuzji opuścił Isaac Romero. 23-latek przebojem wdarł się do pierwszej drużyny w tym sezonie. Dziś jednak niewiele pomógł w uzyskaniu korzystnego wyniku. Zmiennikiem Hiszpana był dziś Dodi Lukebakio. Belg sprezentował rzut karny rywalom. Media Hiszpańskie są jednak przekonane, że tego karnego być nie powinno. Dostało się bardzo sędziemu, który wedle opinii powinien podejść do monitora i zmienić swoją decyzję.

📺💥 El VAR se lavó las manos en el Real Betis – Sevilla. 👉🏻 Lukebakio toca el balón con la mano en posición natural y prácticamente pegada al cuerpo. ❌ NO ES PENALTI. ▪️ La mano cumple con dos puntos fundamentales para no ser punible. pic.twitter.com/h1BN56nT98 — Archivo VAR (@ArchivoVAR) April 28, 2024

Pierwsza połowa była bardzo słaba w wykonaniu gości. Youssef En Nesyri był niewidoczny. Suso w porównaniu, do chociażby Isco kompletnie nie zaistniał. Na ratunek przyszedł dziś nieoczywisty bohater. Kike Salas pojawił się na placu gry w 54. minucie wobec urazu Jesusa Navasa. Dwie minuty później wykorzystał dośrodkowanie Marcosa Acunii i strzałem głową pokonał Rui Silvę.

🔥 PRAWDZIWE WEJŚCIE SMOKA! 🔥 Kike Salas doprowadza do wyrównania kilka minut po wejściu na boisko! ⚽️👏 Derby Sewilli trwają w Eleven Sports 1! 😍 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/W1Y0mmsX1q — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 28, 2024

Na plus dziś zasługuje gra w obronie „Los Nervionenses”. Sergio Ramos mimo już 38-lat na karku dalej potrafi być szefem defensywy. Dzięki niemu również Loic Bade wyglądał przyzwoicie.

Dla Sevilli to kolejny wyszarpany remis w derbach. W ostatnim meczu w listopadzie, dzięki przepięknej bramce Ivana Rakiticia udało się również zremisować u siebie 1:1.

Sevilla może już spokojnie dograć sezon. Spadek im nie grozi. W następnych tygodniach piłkarze zmierzą, się chociażby z Athletikiem, Villarrealem czy też Barceloną. Mimo braku specjalnej stawki może być jeszcze ciekawie.

Betis ma problem

Isco po raz kolejny był dziś motorem napędowym „Beticos”. 32-latek dalej udowadnia, że może być ważnym graczem drużyny. To on wykorzystał dziś rzut karny w 37. minucie.

𝙍𝙚𝙖𝙡 𝘽𝙚𝙩𝙞𝙨 𝙥𝙧𝙤𝙬𝙖𝙙𝙯𝙞 𝙬 𝙙𝙚𝙧𝙗𝙖𝙘𝙝 𝙯 𝙎𝙚𝙫𝙞𝙡𝙡𝙖 𝙁𝘾! 🔥 Isco daje gospodarzom prowadzenie po strzale z rzutu karnego! ⚽️ Mecz trwa w Eleven Sports 1! 📺😍 #lazabawa🇪🇸 pic.twitter.com/GzSQqaYz4J — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) April 28, 2024

Dla Isco to był siódmy gol w sezonie. Co najważniejsze dostał dzisiaj już 18 nagrodę MVP spotkania. 32-latek zagrał w tym sezonie w 27. meczach Primera Division. To absolutny fenomen!

Betis tak jak lokalny rywal miał dziś problem z napastnikiem. Bakambu w pierwszej połowie niewidoczny. Willian Jose, który go zastąpił, również się nie pokazał z dobrej strony. Po raz kolejny dużo zależało dziś od Isco, ale też Ayoze Pereza. Obaj byli dziś głównymi kreatorami gry „Los Verdiblancos”.

Betis wciąż nie jest pewien gry w pucharach jesienią. Na razie zajmują 7. miejsce w tabeli LaLiga. Będąca tuż za Valencia traci dwa oczka i jutro zagra z Barceloną. Nawet jeśli „Nietoperze” np. przegrają ten mecz, to dalej są w grze o Ligę Konferencji Europy. Brak awansu do tych rozgrywek dla „Los Verdiblancos” będzie sporym rozczarowaniem.

