Skandaliczne zachowanie kibiców Sevilli

Po Gran Derbi Można było oczekiwać więcej jakości czysto piłkarskiej i znacznie lepszego zachowania kibiców Sevilli… W niedzielny wieczór na Benito Villamarin miały miejsce kolejne derby Sewilli. Starcie Betisu z Sevillą było typowym meczem walki. Spotkanie zakończyło się podziałem punktów. Było 1:1.

Lopera – legenda Betisu

Legendarny prezes Betisu Manuel Ruiz de Lopera zmarł pod koniec marca bieżącego roku. Miał 79 lat. Rządził klubem z Benito Villamarin w latach 1992-2006. Co ciekawe i nietypowe, przez pewien czas jego nazwisko nosił stadion klubu. Lopera przed laty sprowadził do Betisu Wojciecha Kowalczyka. Hiszpan czuł więź z Betisem od najmłodszych lat. W latach 70. wiodło mu się jako biznesmenowi. Wówczas sponsorował klub z Sewilli. W 1991 roku natomiast został wiceprezesem ds. finansowych. Szybko piął się w górę. Po roku stał się głównym udziałowcem i zajął stanowisko dyrektora generalnego. W 1996 roku zaś został prezesem.

Jego sprawne zarządzanie klubem sprawiło, że Betis mógł odnosić sukcesy na boisku. Triumf w rywalizacji o Puchar Króla w 2005 czy awanse do Ligi Mistrzów 2005 i Pucharu UEFA (1995, 1998, 2002) to osiągnięcia, które trafiły na jego konto. Lopera pożegnał się z klubem w 2010 roku. Dodajmy jeszcze, że gdy rządził Betisem, potrafił zaszaleć. W 1998 roku wydał prawie 50 mln dolarów na Denilsona.



Bulwersujący transparent kibiców Sevilli

Kilka tygodni temu fani Betisu opłakiwali śmierć swojego legendarnego prezesa sprzed lat. Tymczasem ultrasi Sevilli z radykalnej grupy „Biris Norte”, którzy sprzeciwiali się chociażby powrotowi Sergio Ramosa na Ramon Sanchez Pizjuan, tym razem się nie popisali. Urządzili sobie kpinę ze zmarłego, zamieszczając go na karykaturze. Na niej de Lopera trzyma transparent z napisem „La ciuda der Beti”, co możemy przetłumaczyć jako „miasto Betisu”. Jest to oczywiście przedstawione w szyderczym tonie. Prezes Betisu nie wygląda bowiem na rysunku na żywego…

Kibice Sevilli przekroczyli granice wyśmiewając się ze zmarłego Manuel Ruiz de Lopera. Były prezes Realu Betis znalazł się na Tifo wykonanego przez Ultrasów Sevilli "Biris Norte ", które zostało przedstawione przed dzisiejszym meczem. Nie trzeba było długo czekać, aż reakcje… pic.twitter.com/3l2HzRo84v — 𝐅𝐮𝐭𝐛𝐨𝐥 𝐈𝐛𝐞𝐫𝐢𝐜𝐨 (@iberico_pl) April 28, 2024

Reakcja członka rodziny Lopery

Na tę obrazę zareagowała nawet rodzina zmarłego. José Luis Paez, siostrzeniec Lopery, dosadnie odniósł się do transparentu przygotowanego przez ultrasów Sevilli:

Wujkowi, temu, z którego próbujecie kpić na rysunku wyglądającym, jakby był wykonany przez pięciolatki, będę dziękować do końca życia za to, że postawił mnie po właściwej stronie miasta.



Derby Sewilli są naprawdę gorące. Mimo że, co oczywiste, znajdują się w cieniu El Clasico, generują być może więcej negatywnych, czasami wręcz nienawistnych emocji. Warto napomknąć, że w 2007 r. ówczesny trener Sevilli Juande Ramos został trafiony w głowę rzuconą z trybun butelką i stracił przytomność. Z kolei w styczniu 2022 roku ofiarą ataku fanatyków był pomocnik Sevilli. Joan Jordan został trafiony sporych rozmiarów przedmiotem, prawdopodobnie wykonanym z plastiku. Mecz został przerwany i dograny w późniejszym terminie.

Fot. screen Twitter

