Viaplay pokaże cały turniej Copa America

20 czerwca odbędzie się 47. edycja turnieju Copa America. Gospodarzem rozgrywek po raz drugi w historii będą Stany Zjednoczone. Wszystkie mecze będzie można oglądać na antenie „Viaplay”.

Copa America zbliża się wielkimi krokami

W czerwcu uwaga polskich kibiców skupi się na EURO 2024, gdzie swój udział w barażach przeciwko Walii przypieczętowała nasza reprezentacja. Dla fanów piłki nożnej to jednak nie koniec sportowych emocji, ponieważ równolegle rozgrywane będzie Copa America. Tak więc futbol będzie się toczył przez całą dobę. Tegoroczny turniej będzie miał swój początek 20 czerwca. Finał zaplanowany jest na 14 lipca. Gospodarzem po raz drugi w historii będą Stany Zjednoczone. „Viaplay” oficjalnie potwierdziło, że pokaże wszystkie mecze turnieju Copa America.

Pierwszy turniej miał miejsce w 1916 roku w Argentynie. Triumfatorem okazała się reprezentacja Urugwaju, która w finałowym starciu pokonała właśnie gospodarzy. Urugwajczycy razem z Argentyńczykami najwięcej razy triumfowali w Copa Amercia. Mają na swoim koncie po 15 zwycięstw. Miejsce na podium zamyka Brazylia z dziewięcioma wygranymi. Aktualnymi obrońcami tytułu jest kadra „Albicelestes” po tym, gdy Leo Messi wreszcie zdobył tytuł.

Copa Amercia w Viaplay

Dotychczas na polskim rynku transmisję Copa America przeprowadzała Telewizja Polska. Stacja streamingowa „Viaplay” oficjalnie potwierdziła, że tegoroczny turniej odbędzie się na ich platformie. Jak do tej pory transmitowała już dwa turnieje reprezentacyjne – Puchar Narodów Afryki 2021 oraz mundial kobiet 2023. Oprócz tego na co dzień można śledzić rozgrywki klubowe. W swojej ofercie „Viaplay” posiada prawa do pokazywania meczów: Premier League, EFL Championship, Carabao Cup, Bundesliga, 2.Bundesliga, Liga Europy, Liga Konferencji Europy, Frauen Bundesliga i OBOS Damallsvenskan.

🚨 UWAGA 🚨 Turniej Copa America w Viaplay. Od 20 czerwca do 14 lipca! Zobacz wszystkie mecze! Czy Leo Messi sięgnie po ostatni (?) wielki puchar w karierze? pic.twitter.com/YvN0EQamcH — Viaplay Sport Polska (@viaplaysportpl) April 29, 2024

Copa America będzie jedną z ostatnich okazji do pokazania turnieju, ponieważ platforma streamingowa ogłosiła, że latem 2025 roku zakończy swoją działalność na rynku bałtyckim oraz polskim. Koszty operacyjne poniesione przez firmę mają być nieporównywalnie większe niż przychody, jakie generuje ta spółka.

Droga do rentowności tej działalności nie jest jasna ani realistyczna, dlatego właśnie osiągnęliśmy porozumienie w sprawie sprzedaży naszej działalności w Wielkiej Brytanii pod warunkiem uzyskania zgody organów regulacyjnych, a do lata 2025 r. opuścimy rynki bałtyckie i polskie – powiadomiła stacja w grudniu 2023 roku.



Fot. PressFocus

