Inter Mediolan na pięć kolejki przed końcem sezonu wywalczył mistrzostwo Serie A. Mediolańczycy pomału budują drużynę na przyszły rok. Jak poinformował Fabrizio Romano, wraz z wygaśnięciem swoich kontraktów z klubem pożegnają się Alexis Sanchez oraz Srefano Sensi.

Sukces Interu w Serie A

Inter Mediolan bez dwóch zdań w obecnym sezonie był najlepszą drużyną w lidze. Już na pięć kolejek przed końcem rozgrywek przypieczętował swoje dwudzieste mistrzostwo kraju. Co było tego powodem? Między innymi fantastyczny bezgotówkowy transfer Marcusa Thurama i kilka innych rzeczy – kliknij TUTAJ.

INTER ARE THE 2023-24 SERIE A CHAMPIONS 🏆 pic.twitter.com/gAjOp0l4OH — B/R Football (@brfootball) April 22, 2024

Dodatkowo sztuka ta udała im się w wygranym derbowym spotkaniu przeciwko AC Milanowi 2:1. Dla „Nerazzurrich” jest to drugi tego typu sukces od rozgrywek 2020/21. Przerwali oni wówczas passę Juventusu, który zdobywał mistrzostwo aż dziewięć razy z rzędu.

Inter wietrzy szatnie

Władze klubu w nadchodzącym okienku transferowym planują kilka zmian w składzie. Wiadome jest, że do „Nerazzurrich” na zasadzie wolnego transferu dołączą Piotr Zieliński z Napoli oraz Mehdi Teremi z FC Porto. Z tego właśnie powodu Inter zamierza również skrócić swoją kadrę, aby zrobić miejsce dla nowych piłkarzy, którzy bez wątpienia mają odegrać kluczowe rolę w przyszłym sezonie. Jak informuje Fabrizio Romano, Alexis Sanchez oraz Stefano Sensi opuszczą drużynę świeżo upieczonego mistrza Włoch w chwili wygaśnięcia ich kontraktów na końcu czerwca.

Czym zasłynął Alexis Sanchez w tym sezonie? Najbardziej spudłowanym rzutem karnym w 1/8 finału Ligi Mistrzów z Atletico Madryt. Inzaghi korzystał z niego najczęściej w okolicach lutego i marca, gdy potrzebował, by podstawowi piłkarze odpoczęli przed meczami z Atletico. Wtedy Chilijczyk zaliczył dobry okres, w tym chyba najlepsze spotkanie z Genoą (gol i asysta). Zdobył w sumie cztery bramki. Ogólnie zajmuje 17. miejsce pod względem rozegranych minut.

Jeżeli Sanchez grał mało, to co powiedzieć o Sensim? Zaledwie ponad 60 minut… to kompletnie niepotrzebny Inzaghiemu środkowy pomocnik, pomijany. Nie chodzi tu tylko o kontuzję i operację kostki, bo nawet jak był zdrowy, to oglądał mecze z ławki. Wcześniej spędził 18 miesięcy na wypożyczeniu pomiędzy Sampdorią a Monzą. W tym drugim klubie szło mu całkiem nieźle, po czym latem ponownie dołączył do Simone Inzaghiego. W hierarchii znajdował się jednak na siódmym miejscu wśród środkowych pomocników. Zimą łączono go chociażby z Leicester City grającym w Championship.

🚨🇨🇱 Alexis Sanchez will leave Inter as free agent at the end of the current season as expected, ready to try new chapter in the summer. Stefano Sensi will also leave Inter on free transfer after #LCFC deal collapsed on January Deadline Day. pic.twitter.com/OpRmh7fkAA — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 29, 2024

Alexis Sanchez trafił do Interu Mediolan po raz pierwszy w 2019 roku w ramach wypożyczenia z Manchesteru United. Po roku spędzonym we Włoszech dobiegł końca jego kontrakt z „Czerwonymi Diabłami” i zdecydował się podpisać umowę właśnie z Interem. Po dwóch latach powędrował do Marsylii, a następnie powrócił do „Nerazzurrich”, gdzie spędził cały obecny sezon. 35-latek łącznie wystąpił w 139 spotkaniach, w których strzelił 24 gole.

Stefano Sensi został piłkarzem Interu Mediolan w 2020 roku (wcześniej spędził tu sezon na wypożyczeniu). W tym czasie nie zabawiał długo na „Stadio Giuseppe Meazza”, ponieważ wypożyczany był do Sampdorii oraz Monzy. Cały obecny sezon spędził w swoim klubie, jednak zanotował znikomą liczbę występów – cztery występy z ławki to tyle, co kot napłakał.

Fot. PressFocus