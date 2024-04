Zwrot w sprawie Salaha! Egipcjanin zdecydował o swojej przyszłości

Od dłuższego czasu mówiło się o potencjalnym odejściu Mohameda Salaha z drużyny „The Reds”. Sprowadzeniem gwiazdy Premier League zainteresowane miały być kluby z Arabii Saudyjskiej, między innymi Al-Ittihad, oferując kwoty ponad 100 milionów euro. Jak informuje David Orstein z „The Athletic„, Egipcjanin pozostanie na Anfield Road na następny sezon.

Zmiana warty nie obejmuje Salaha

Władze Liverpoolu wiedzą już, że w przyszłym sezonie będą musiały sobie radzić bez Jurgena Kloppa. Niemiecki szkoleniowiec w styczniu ogłosił, że nie wypełni obowiązującego go kontraktu i po sezonie 2023/2024 przestanie być trenerem „The Reds”. Wśród kandydatów na nowego menadżera wymieniano wielu kandydatów, chociażby Rubena Amorima ze Sportingu. Wiele na to wskazuje, że reżyserem nowego etapu w Liverpoolu będzie Arne Slot. Podobno dokumenty są już podpisane.

Media informowały o rzekomej chęci odejścia kilku kluczowych elementów układanki Jurgena Kloppa. Wśród nich miał być również Egipcjanin. Arabskie kluby od dłuższego czasu spoglądały w kierunku Mohameda Salaha i był on ich wymarzonym kandydatem, w końcu to największa afrykańska gwiazda futbolu. Plotki o potencjalnym transferze podgrzewały informacje o rzekomym konflikcie zawodnika z Liverpoolem, który nie chciał, by opuszczał on klub na rzecz towarzyskich meczów reprezentacji Egiptu.

Kontrakt Mohameda Salaha z Liverpoolem wygasa w czerwcu 2025 roku. Oznacza to, że letnie okienko transferowe jest ostatnią okazją dla „The Reds” na zarobienie czegokolwiek na swojej gwieździe, gdyż już zimą będzie mógł negocjować nową umowę z innym pracodawcą. Jak przekonuje David Orstein, Liverpool jest przekonany, że Egipcjanin zostanie w klubie na przyszły sezon i rozpoczął planowanie kadry z Salahem włącznie.

🚨 EXCL: Liverpool expect Mo Salah to stay & are planning with him for at least another campaign. 31yo has given no indication of wanting out + contract to be addressed in due course. Saudi view is Salah intends to remain at #LFC next season @TheAthleticFC https://t.co/acKNoAt6yM — David Ornstein (@David_Ornstein) April 29, 2024

31-latek wciąż znajduje się na celowniku zespołów z Saudi Pro League, lecz ich starania nie są już tak intensywne jak przed rokiem. Nowa strategia tamtejszych klubów ma zakładać próbę skuszenia reprezentanta Egiptu do powrotu na Bliski Wschód po wygaśnięciu jego kontraktu z Liverpoolem w 2025 roku.

Liverpool ma czym się martwić

Podopieczni Jurgena Kloppa notują w ostatnim czasie rozczarowujące rezultaty. Brak charakteru, umiejętności walki i słaba gra drużyny z Anfield Road spowodowała, że Liverpool osunął się w ligowej tabeli na trzecią pozycję i niemal na pewno wypisał się z walki o mistrzostwo Anglii. Na trzy kolejki przed końcem sezonu do Arsenalu i Manchesteru City „The Reds” tracą odpowiednio pięć oraz cztery punkty, aczkolwiek „The Citizens” mają w zanadrzu mecz zaległy. Zawodnicy Liverpoolu potrafili wygrać zaledwie jedno spośród pięciu ostatnich spotkań w Premier League.

2:2 z Manchesterem United

0:1 z Crystal Palace

3:1 z Fulham

0:2 z Evertonem

2:2 z West Hamem

Obniżka formy nie ominęła również Mohameda Salaha. Od jakiegoś czasu prezentuje się przeciętnie i nie pomaga zespołowi. Na domiar złego, w ostatnim spotkaniu przeciwko West Hamowi doszło do kłótni pomiędzy zawodnikiem a Jurgenem Kloppem. Salah rozpoczął mecz na ławce, a później jakby nie chciał zauważyć Kloppa, żeby zbić z nim piątkę przed wejściem. Piłkarz rzucił potem do dziennikarzy tylko krótko, że nie powie co tam zaszło, bo wywołałoby to… pożar. Niemiec był po spotkaniu wyraźnie rozgoryczony i zrezygnowany. Liverpool spektakularnie przerżnął tę końcówkę, ale nie pechowo, lecz zasłużenie. Gra bardzo źle.

Jurgen Klopp on the incident with Mohamed Salah: "We talked in the dressing room and it’s done." pic.twitter.com/yNvf1nzY8v — Anything Liverpool (@AnythingLFC_) April 27, 2024

Mimo wszystko skrzydłowy/napastnik jest najlepszym strzelcem klubu w tym sezonie. W 41 spotkaniach we wszystkich rozgrywkach trafił do siatki rywali 24 razy, 13 razy asystując przy bramkach kolegów z zespołu. Od momentu transferu do Liverpoolu z AS Romy w 2017 roku na koncie Mohameda Salaha znalazło się 210 bramek oraz 88 asyst w 346 spotkaniach.

fot. PressFocus

Może zaciekawi Was odrobina nostalgii! Zerknijcie na nasz cykl ”Słynne drużyny EURO”: