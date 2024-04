Powstaje serial o Liverpoolu. Nie wiadomo jednak, kto go wyemituje

W trakcie sezonu 2023/24 powstawał ośmioodcinkowy serial o Liverpoolu. Jego emisję zaplanowano na sierpień 2024 roku, bowiem miała ona się zbiec ze startem nowego sezonu Premier League. Pojawił się jednak problem z dystrybucją serialu. Faworytem do emisji miała być platforma Disney+, jednak żadne formalności nie zostały dopięte.

W grudniu 2023 roku rozpoczęły się zdjęcia do serialu o Liverpoolu. Producentem jest Lorton Entertainment, która w swoim dorobku ma takie tytuły, jak filmy ”Diego”, ”Rooney”, czy powstały w trakcie sezonu 2022/23 serial ”We are Newcastle United”. Na czele firmy stoi zresztą były prezes Newcastle – Freddy Shepherd.

Planowano nakręcenie ośmiu odcinków, a serial miał odbiegać formą od takich tytułów, jak np. ”All or nothing”, czy opowiadający o sezonie 2022/23 Manchesteru City ”Razem. Walka o potrójną koronę”. W tego typu produkcjach kamery śledziły losy zespołu od początku sezonu do samego końca, a w przypadku Liverpoolu zdjęcia rozpoczęły się w środku kampanii. Serial miał skupiać się na całej otoczce, jak kultura kibicowania, czy styl życia piłkarzy.

Już w drugim miesiącu zdjęć, pod koniec stycznia na środowisko Liverpoolu spadła szokująca informacja o odejściu z klubu Juergena Kloppa. Miesiąc później Liverpool sięgnął po Carabao Cup i był jednocześnie liderem Premier League. ”The Reds” wciąż byli także w grze o FA Cup oraz byli głównym faworytem do zwycięstwa w Lidze Europy. Kibice Liverpoolu marzyli więc o czterech trofeach w pożegnalnym sezonie Kloppa.

Watch or read our emotional interview with Jürgen Klopp in full as he discusses today’s news in detail and explains the reasons for his decision.

Skończyło się jednak dużym rozczarowaniem. Zarówno w Pucharze Anglii, jak i w Lidze Europy ”The Reds” odpadli już w 1/4 finału. W lidze zaś Liverpool zdobył tylko pięć punktów w pięciu ostatnich meczach i do prowadzącego w tabeli Arsenalu traci już pięć oczek. Wszystko wskazuje na to, że Liverpool zakończy sezon Premier League tylko na trzecim miejscu.

Teraz nie wiadomo w ogóle, czy kulisy tego sezonu zostaną przedstawione widzom na czas. Emisję serialu zaplanowano na sierpień 2024, by jego premiera zbiegła się ze startem nowego sezonu Premier League. Serial miał zostać udostępniony na platformie Disney+, lecz pojawił się problem. Okazuje się, że producent wciąż nie dogadał się z żadną platformą streamingową w sprawie emisji.

