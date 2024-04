KKS Kalisz jest wiceliderem i… zmienił trenera

KKS Kalisz podjął ryzykowną decyzję o zmianie trenera na finiszu sezonu. Ze stanowiskiem pożegnał się Paweł Ozga, a drużynę przejął jego dotychczasowy asystent Marcin Woźniak. To o tyle zaskakujący ruch, że KKS Kalisz jest wiceliderem II ligi, a do końca sezonu pozostały cztery kolejki.

KKS Kalisz zmienia trenera

Jeszcze na koniec marca KKS Kalisz był liderem II ligi z pięciopunktową przewagą nad strefą barażową. W kwietniu podopieczni Pawła Ozgi zanotowali jednak fatalną serię czterech meczów bez wygranej. KKS zdobył w tym czasie zaledwie punkt, co jest najgorszym wynikiem w lidze. Kosztowało to kaliszan spadek na drugie miejsce i aż czteropunktową stratę do liderującej Pogoni Siedlce. Z kolei przewaga nad strefą barażową KKS-u zmalała już do jednego punktu.

Władze KKS-u podjęły więc ryzykowną decyzję o zwolnieniu na finiszu sezonu Pawła Ozgi. 42-latek przejął stery wraz z początkiem sezonu 2023/24. Ozga zastąpił Bartosza Tarachulskiego, który mimo historycznego dotarcia z klubem do półfinału Pucharu Polski w lidze zajął rozczarowujące siódme miejsce. Ozga poprowadził KKS w 32 meczach, w których jego zespół zanotował 14 zwycięstw, 9 remisów i 9 porażek.

Wraz z Ozgą z KKS-em pożegnali się trzej członkowie jego sztabu szkoleniowego – Daniel Antunes, Wiktor Kaczyński i Aleksander Adamus. W klubie pozostał zaś asystent Ozgi Marcin Woźniak, któremu powierzono rolę tymczasowego szkoleniowca. Woźniak po raz pierwszy samodzielne poprowadzi KKS 4 maja – w dniu jego 41. urodzin. Kaliszanie we Wronkach zmierzą się w derbach Wielkopolski z walczącymi o utrzymanie rezerwami Lecha Poznań.

Terminarz w finałowej fazie sezonu sprzyja KKS-owi. Trzy spośród czterech ostatnich meczów to starcia z drużynami walczącymi o utrzymanie. Poza rezerwami Lecha, KKS w przedostatniej kolejce czeka rywalizacja ze znajdującą się w strefie spadkowej Olimpią Grudziądz, a sezon zakończą domowym meczem ze znajdującą się tuż nad kreską Skrą Częstochowa.

W międzyczasie KKS jeszcze starcie przed własną publicznością z Kotwicą Kołobrzeg, będącej ostatnią drużyną przed KKS-em, która dokonała zmiany szkoleniowca. Niemal trzy tygodnie wcześniej, po roku pracy z klubem pożegnał się Maciej Bartoszek. ”Efekt nowej miotły” w Kołobrzegu nie do końca zadziałał, bowiem Kotwica pod wodzą Ryszarda Tarasiewicza zdobyła cztery punkty na dziewięć możliwych. Być może Marcin Woźniak zaliczy lepszy start.

