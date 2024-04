Piłkarz Herthy Berlin pobity w barze

Hertha Berlin w swoich mediach społecznościowych poinformowała, że jeden z jej piłkarzy został pobity w jednym z lokali w Berlinie. Zawodnikiem, o którym mowa jest reprezentant Maroka Aymen Barkok wypożyczony z Mainz. Piłkarz z licznymi obrażeniami twarzy trafił do szpitala.

Sprawcy są na wolności

Według informacji niemieckiego „BILD” do wydarzenia miało dojść w nocy z soboty na niedzielę. Około godziny 4:30 nieznani sprawcy zaatakowali zawodnika drugoligowej Herthy Berlin. Napastnicy mieli kilkukrotnie uderzyć Aymena Barkoka w twarz. Na skutek ataku piłkarz doznał licznych złamań, między innymi nosa oraz kości policzkowej.

Mit Entsetzen mussten wir gestern erfahren, dass Aymen Barkok in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einem Berliner Lokal tätlich angegriffen wurde und mit Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden musste. (1/2) #HaHoHe pic.twitter.com/pJq1IYqhp9 — Hertha BSC (@HerthaBSC) April 29, 2024

Hertha Berlin swój mecz w 2. Bundeslidze rozgrywała w piątek. Wypożyczony z Mainz zawodnik nie pojawił się na murawie w zremisowanym 1:1 spotkaniu z Hannoverem. Klub ze stolicy Niemiec zajmuje obecnie 8. pozycję w ligowej tabeli. Po piątkowym remisie z Hannoverem stracił jakiekolwiek szanse na awans do Bundesligi. I dzień później po tym spotkaniu Marokańczyk został pobity. Policja odnotowała incydent, lecz póki co nie udało jej się odnaleźć sprawców, którzy oddalili się z miejsca zdarzenia. Hertha Berlin poinformowała również, że poszkodowany przeszedł już operację:

Wczoraj, w niedzielę, Aymen przeszedł udaną operację, ale na razie nie będzie dla nas dostępny. Życzymy szybkiego powrotu do zdrowia, Aymen! Myślimy o Tobie.

Jaka przyszłość czeka zawodnika Herthy Berlin?

Co oczywiste – sezon dla Aymena Barkoka już się skończył. Z takimi obrażeniami nie wróci na boisko w tym sezonie. Nie wiadomo też, czy jeszcze wystąpi kiedykolwiek w koszulce „Die Alte Dame”. Wypożyczenie 25-letniego ofensywnego pomocnika trwa do 30 czerwca 2024 roku i po tym dniu najprawdopodobniej wróci do Mainz.

Zawodnik do Berlina trafił w zimowym okienku transferowym. W swoim macierzystym klubie nie mógł liczyć na regularną grę i zdecydował się przenieść poziom niżej. W barwach Herthy Berlin rozegrał 13 spotkań, w których zdobył jedną bramkę. Co ciekawe – również w tym sezonie, jeszcze jako zawodnik Mainz, zagrał mecz przeciwko zespołowi Michała Karbownika. W drugiej rundzie DFB-Pokal Hertha pokonała rywala z Bundesligi 3:0, a Aymen Barkok rozegrał 58 minut.

Reprezentant Maroka od najmłodszych lat związany jest z niemieckim futbolem. Swoje pierwsze kroki w seniorskiej piłce stawiał w Eintrachcie Frankfurt, skąd był wypożyczany do Fortuny Düsseldorf. Następnie w 2022 roku przeniósł się do Mainz, gdzie zazwyczaj pełnił rolę rezerwowego.

