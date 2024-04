Ryan Reynolds nabył udziały w kolejnym klubie. Dołącza do grona gwiazd

Ryan Reynolds znany jest ze swojej kariery aktorskiej choćby z ról w filmie „Deadpool” czy „Narzeczony mimo woli”. 47-latek od kilkudziesięciu miesięcy aktywnie działa na rynku sportowo-biznesowym. Z sukcesami działa w walijskim Wrexham, jest też mniejszościowym akcjonariuszem Alpine F1 Team. Jak donosi amerykański serwis Variety, wraz ze swoim wspólnikiem z klubu League Two, Robem McElhenneyem, zainwestował w akcje meksykańskiego klubu Necaxa.

Ryan Reynolds w kolejnym klubie. Dołącza do grona gwiazd

Panowie dołączyli w tym przedsięwzięciu do innej gwiazdy kina za oceanem, Evy Longorii. Mówi się, że to właśnie znana z „Gotowych na wszystko” aktorka namówiła na inwestycję duet kolegów z branży filmowej. Była żona gwiazdora NBA Tony’ego Parkera jest inwestorem w klubie z Meksyku od 2021 roku. Wtedy też akcje zakupili: były gwiazdor Arsenalu Mesut Ozil, modelka Kate Upton. Poza nimi także była gwiazda NBA Shawn Marion i zawodnik baseballu Justin Verlander.

EXCLUSIVE: Ryan Reynolds and Rob McElhenney have purchased a stake in Club Necaxa, the century-old Mexican soccer club that also counts Eva Longoria among its owners. https://t.co/6PZIp5Jiny — Variety (@Variety) April 29, 2024

Drużyna z półtoramilionowego miasta Aguascalientes jest średniakiem Ligi MX, to trzykrotny mistrz Meksyku (ostatni tytuł: 1998). Duet aktorów „z Wrexham” ma pomóc umieścić Necaxę w bardziej międzynarodowym świetle.

Mówi się, że procent akcji duetu, choć mniejszościowy i dokładnie nieznany to „znaczący„. Nie jest więc przypadekiem, że Longoria skierowała się właśnie do nich. Dwójka aktorów z Hollywood nabyła już wcześniej akcje Wrexham. W tym samym czasie, grupa inwestorów Necaxy nabyła w zamian pięć procent udziałów w klubie Reynoldsa.

Ryan Reynolds i McElhenney to królowie Wrexham

Walijski klub wtedy grający na 5. poziomie rozgrywkowym w Anglii, zagwarantował już sobie awans do League One (trzeci poziom). To drugi awans z rzędu dla tej drużyny. Drużyna rozgrywa swoje mecze na Racecourse Ground, które jest najstarszym wciąż goszczącym mecze stadionem (robi to od 1877) i ma swój własny serial, którego niedługo już trzeci sezon ukaże się na streamingach. Na meczach przed przybyciem duetu z Hollywood bywało od trzech do pięciu tysięcy – od tamtej pory widownia zwiększyła się dwukrotnie.

Czy usłyszymy wkrótce na większą skalę o Necaxie? Miejmy taką nadzieję, bo meksykański rynek jest ogromny. Jeden z jej piłkarzy był już bohaterem viralu – bramkarz Esteban Unsain, jeszcze w Argentynie, pocieszany był przez małego chłopca, gdy przegrał swoje spotkanie w Defensa y Justicia.

