Bayern Monachium – Real Madryt 30.04 – Typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Bayern Monachium – Real Madryt. Mocno intensywny czas jeśli chodzi o piłkę nożną trwa w najlepsze, bo w rozgrywkach ligowych kluczowy etap sezonu i dochodzi właśnie do ostatecznych rozstrzygnięć. My jednak już wybiegamy trochę dalej i patrzymy na wtorek, ponieważ wieczorową porą o godzinie 21:00 żarty się kończą i zaczynamy prawdziwe europejskie granie na najwyższym poziomie, gdzie nie ma mowy o miękkiej grze, bo stawka ogromna. Pierwszy mecz półfinałowy w prestiżowej Lidze Mistrzów, gdzie Bayern Monachium na Allianz Arena podejmie Real Madryt. Obie strony naszpikowane gwiazdami i pragną jednego: zameldować się w wielkim finale, który zostanie rozegrany już 1 czerwca w Londynie. Jak się zakończy starcie numer 1? Sprawdź zapowiedź i eksperckie typy na ten pojedynek!

Bayern Monachium – Real Madryt – typy bukmacherskie

Typy bukmacherskie na mecz takiej wagi nie są łatwe do analizy. Wraz z pierwszym gwizdkiem zacznie się tak naprawdę wojna o przepustkę do wielkiego finału i tutaj nie można kalkulować, odpuszczać czy liczyć na rewanż. To będzie 180. minut ciężkiej walki i mocnego tempa. Ta edycja Champions League jest dla obu stron bardzo udana i dzięki temu są w najlepszej „czwórce” tych rozgrywek. Bayern Monachium grał w grupie A i mimo bilansu (5-1-0) wcale nie grał na swoim wysokim poziomie: pokonali po wielkich męczarniach 4:3 wtedy słaby Manchester United, był także spore problemu w dwumeczu z Galatasaray Stambuł, gdzie wygrywali 2:1 po męczarniach. Z FC Kopenhagą wygrali 2:1 na wyjeździe, ale już w Monachium padł bezbramkowy remis. W 1/8 finału trafili na włoskie Lazio Rzym i pierwszy mecz rozgrywali we Włoszech, gdzie przegrali 0:1 i to jest ich jedyna porażka w tej edycji LM. Ale wtedy naprawdę zagrali słabo i pierwszy raz w swojej historii nie potrafili oddać celnego strzału przez pełne 90. minut. W rewanżu już jednak mocno się zmobilizowali, bo odrobili starty z nawiązką i wygrali pewnie 3:0. W ćwierćfinale już cięższe zadanie, bo czekał Arsenal Londyn, ale wizyta w Anglii bardzo udana, bo wywieźli stamtąd cenny remis 2:2 po niezłej grze i na Allianz Arena po bramce Kimmicha awansowali dalej. Dla Bawarczyków Liga Mistrzów jest ostatnią szansą na uratowanie sezonu 2023/2024. Drużyna Thomasa Tuchela przegrała już Puchar Niemiec i Bundesligę, a więc jedyną opcją do zdobycia trofeum jest właśnie Champions League. Nie da się ukryć, że będzie to arcytrudne zadanie dla zespołu, który regularnie notuje wzloty i upadki.

Real Madryt przebrnął fazę grupową podobnie do Bayernu i nie kończyli spotkań wysokimi zwycięstwami. Mierzyli się z Napoli, Bragą czy Unionem Berlin, więc to tak naprawdę była formalność, aby zająć pierwsze miejsce. W tych sześciu meczach stracili siedem bramek strzelając szesnaście, dlatego defensywa jednak jest do poprawy. „Królewscy” jeszcze nie przegrali w Lidze Mistrzów i zasłużenie zameldowali się w półfinale. Dwumecz w 1/8 finału z RB Lipsk do łatwych nie należał, bo w Niemczech wygrali po bardzo ładnej bramce z dystansu 1:0, a na Santiago Bernabeu już padł remis 1:1, ale trzeba podkreślić, że niemiecki zespół pokazał się naprawdę z bardzo dobrej strony i postawił twarde warunki. W ćwierćfinale trafili najgorzej jak tylko mogli, ponieważ na obecnego triumfatora Champions League – Manchester City z Pepem Guardiolą za sterami. W Madrycie mecz był szalony i pełno w nim było zwrotów akcji, ale przede wszystkim wymiana ciosów, gdzie zakończyło się remisem 3:3. Wydawało się, że „The Citizens” mają wszystko w swoich rękach na Etihad Stadium. Fakt, dominowali i tworzyli sporo okazji bramkowych, ale Carlo Ancelotti i spółka byli na to przygotowani i skutecznie się bronili. Zakończyło się się remisem 1:1 i potrzebna była dogrywka oraz rzuty karne, po których to „Królewscy” awansowali do półfinału. Wielkim wygranym jest Łunin, który jeszcze niedawno był trzecim bramkarzem, a teraz obronił dwa rzuty karne piłkarzy City. Real ma sporą przewagę w La Lidze nad Barceloną i już powoli mogą otwierać szampany i w głównej mierze skupić się na Lidze Mistrzów.

W tegorocznej edycji Ligi Mistrzów pada naprawdę sporo bramek i widać gołym okiem, że wszystkie ekipy idą na całość. Nie inaczej powinno być we wtorkowy wieczór w Monachium. Gram over 3 goli po kursie @2.00 w ofercie legalnego bukmachera Betfan.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Bayern Monachium – Real Madryt

Koniecznie trzeba zajrzeć do pozostałych zakładów w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca. Największe szanse na trafienie do siatki ma angielski napastnik Harry Kane po kursie @2.16.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Dla kibiców obu drużyn to najważniejsze starcie w sezonie. Liczy się tylko awans za wszelką cenę. Śmiało można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Bayern Monachium – Real Madryt

Bayern wygrał ostatnie cztery mecze

Real ostatni raz odniósł porażkę 18. stycznia z Atletico w Copa del Rey

W pięciu ostatnich bezpośrednich starciach między tymi ekipami zanotowano BTTS

Przewidywane składy Bayern Monachium – Real Madryt

Bayern Monachium : Neuer; Kimmich, Dier, De Ligt, Guerreiro; Laimer, Goretzka; Muller, Musiala, Sane; Kane

: Neuer; Kimmich, Dier, De Ligt, Guerreiro; Laimer, Goretzka; Muller, Musiala, Sane; Kane Real Madryt: Lunin; Carvajal, Nacho, Rudiger, Mendy; Valverde, Camavinga, Kroos; Bellingham; Rodrygo, Vinicius Jr

