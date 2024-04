Chelsea – Tottenham 02.05 – Typy bukmacherskie

Betfan kurs 2.27 Chelsea - Tottenham Podwójna szansa 2-2 2-2 Obstaw

Typy bukmacherskie i kursy na mecz Chelsea – Tottenham. Nie dość, że trwa właśnie majówka długo wyczekiwana przez wszystkich to jeszcze mamy sporą dawkę piłkarskich spotkań. Przed nami czwartek i o godzinie 20:30 na Stamford Bridge starcie wagi ciężkiej i wielkie derby Londynu – Chelsea kontra Tottenham. Kto ma większe szanse na zwycięstwo w tej batalii? Koniecznie zobacz typy bukmacherskie na to spotkanie. Zapraszam do artykułu!

Pojedynki derbowe zawsze elektryzują i dają dodatkową motywację, bo tu nie chodzi tylko o wygraną, ale także prestiż. Premier League gra w najlepsze, a mecz zostanie rozegrany w ramach 34. kolejki. Emocje na pewno gwarantowane!

➡️ Załóż konto z kodem promocyjnym FUTBOLNEWS i odbierz do 300 złotych bonusu do 1-krotnego obrotu na start ⬅️

Chelsea – Tottenham – typy bukmacherskie

Chelsea kolejny sezon zawodzi i zespół stał się takim typowym średniakiem w Anglii. Aktualnie zajmują 9. miejsce i raczej mogą zapomnieć o ewentualnej grze w Lidze Konferencji Europy. Początek sezonu był słaby, potem złapali trochę wiatru w żagle, ale to zdecydowanie za mało na potencjał tej drużyny, która wydała na transfery setki milionów funtów i zatrudniając na stanowisku menadżera Mauricio Pochettino. Po 33. kolejkach mają tylko 13 wygranych i zdążyli już przegrać jedenaście razy. W ostatnich tygodniach pokonali Manchester United 4:3 czy rozbili 6:0 Everton, ale to są tak naprawdę pojedyncze wybryki z ich strony. „The Blues” tylko raz wygrali trzy mecze z rzędu, a tak to non stop zaliczają wpadki. Dopiero są po mocnym laniu w derbowym pojedynku z Arsenalem, gdzie dali sobie wbić aż pięć bramek. Z Aston Villą w Birmingham również nie wygrali i skończyło się remisem 2:2. Jeśli chodzi o przebudowę to powinni zacząć od defensywy, ponieważ do tej pory stracili aż 59 bramek. W tym roku kalendarzowym zachowali czyste konto tylko dwukrotnie, więc bramki tracą regularnie.

Tottenham po fantastycznym początku, później nieco obniżył loty przez co spadli na 5. miejsce i muszą walczyć o TOP 4 z Aston Villą i prawo startu w Lidze Mistrzów, co jest dla nich priorytetem. Na razie tracą siedem punktów do zespołu z Birmingham, ale mają dwa spotkania mniej rozegrane. Fakt, „Koguty” przegrały dwa mecze z rzędu: 0:4 z Newcastle oraz 2:3 z Arsenalem, ale to jest ostatni dzwonek, aby wrócić na właściwe tory i powalczyć o Champions League. Goście na wyjazdach potrafią zaskoczyć, bo bo rozbijali już właśnie Aston Villę 4:0, a tutaj Chelsea tak naprawdę ma tylko, że to starcie derbowe, bo oni już raczej nic nie wywalczą w tym sezonie, europejskie puchary z głowy. Muszą wygrać ten mecz, bo potem ciężkie starcia między innymi z Liverpoolem oraz City. Moja propozycja to podwójna szansa (1. połowa lub mecz) Tottenham.

Najlepsze kursy bukmacherskie pod typowanie Chelsea – Tottenham

Betfan standardowo proponuje setki zakładów związanych z danych wydarzeniem sportowym, a w tym przypadku z pojedynkiem Chelsea – Tottenham. Koniecznie trzeba zajrzeć do zakładów łączonych w tym spotkaniu. Zamiast standardowego typu, można pokusić się o strzelca bramki, a tutaj chyba nikt nie ma wątpliwości, że największe szanse na zdobycie gola ma Cole Palmer po kursie 1.88, który jest w wysokiej dyspozycji, a w zespole gości Min Heung Son – 2.33.

Tutaj nie ma mowy o odstawianiu nogi czy odpuszczaniu, bo obie strony zdają sobie sprawę z wagi tego meczu. Obie ekipy są w niezłej formie, dlatego zapowiada się elektryzujący pojedynek dwóch utytułowanych klubów. Pojedynek derbowy, więc walka o prestiż dodatkową motywacją. Można także zajrzeć do liczby fauli czy kartek.

Statystyki na typy bukmacherskie Chelsea – Tottenham

Tottenham jest po dwóch porażkach z Arsenalem oraz Newcastle, więc czas wrócić na właściwe tory

Chelsea w tym sezonie przegrała już 11 spotkań

Tottenham w tym sezonie strzelił już 67 goli

W ostatnich pięciu spotkaniach bezpośrednich Chelsea wygrywała trzy razy, raz padł bramkowy remis 2:2 i raz górą były „Koguty”.

Przewidywane składy Chelsea – Tottenham

Chelsea : Petrovic; Chalobah, Disasi, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Gallagher; Madueke, Palmer, Mudryk; Jackson

: Petrovic; Chalobah, Disasi, Badiashile, Cucurella; Caicedo, Gallagher; Madueke, Palmer, Mudryk; Jackson Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Davies; Sarr, Bissouma; Kulusevski, Maddison, Son; Richarlison

Fot. PressFocus