Ronaldo „Il Fenomeno” sprzedaje Cruzeiro

Brazylijczyk Ronaldo na specjalnej konferencji prasowej poinformował, że sprzedaje swój klub Cruzeiro. „Misja zakończona” powiedział dwukrotny mistrz świata.

Ronaldo kończy rozdział pt. Cruzeiro

W grudniu 2021 roku Ronaldo kupił pakiet kontrolny klubu. To był swego rodzaju powrót do korzeni, 47-latek jest wychowankiem „Lisów”. To tam w sezonie 1993/94 ukazał się światu jego talent. Później wyjechał do Europy, by grać w PSV, Barcelonie czy Realu Madryt.

Brazylijczyk zainwestował 400 milionów reali (70 milionów dolarów) w klub. Mówił wtedy, że chce by, wrócił on do czołówki. „Chce zabrać Cruzeiro tam, gdzie na to zasługuje” mówił wtedy „Il Fenomeno”. Cruzeiro to czterokrotni mistrzowie kraju. Ostatni tytuł zdobyty został już dość dawno, bo w 2014 roku. W kolejnych latach jednak wiele się zmieniło, gdyż klub w sezonie 2018/2019 klub spadł do drugiej ligi. Po wejściu do struktur Ronaldo w 2021 roku Cruzeiro błyskawicznie wróciło do brazylijskiej Serie A. Ogromny kryzys finansowy i organizacyjny został zażegnany. Do powrotu do lat świetlności jeszcze jednak daleka droga.

Brazylijczyk przywrócił klub do elity i zdecydował się oddać dalsze prowadzenie klubu w obce ręce. Były mistrz świata zwołał specjalną konferencję prasową, na której zakomunikował:

Moja misja została zakończona. Moim pomysłem zawsze było odbudowanie Cruzeiro, a kiedy nadejdzie czas, przekazanie go właściwej osobie. Klub był na intensywnej terapii, a teraz wygodnie odpoczywa na szpitalnym łóżku.

Obok Ronaldo wystąpił także nowy właściciel Cruzeiro Pedro Lourenco. Jest to właściciel jednej z głównych sieci supermarketów w Brazylii – Supermercados BH. Jak podają lokalne media, odkupił on od Ronaldo 90 procent akcji za kwotę 600 milionów reali (110 milionów euro).

Real Valladolid

Ronaldo wciąż pozostaje większościowym udziałowcem Realu Valladolid. W 2018 roku Brazylijczyk nabył 51% pakietu kontrolnego akcji za 30 milionów euro. Z kolei w kwietniu 2020 roku Ronaldo dokupił kolejne akcje i stał się posiadaczem 82% procent akcji. „Pucela” ostatnio radzi sobie gorzej w porównaniu do Cruzeiro. W sezonie 2022/23 klub spadł z LaLiga po zajęciu 18. miejsca w tabeli. Na ten moment klub jest blisko powrotu do elity w Hiszpanii. Ponieważ zajmuje 2. miejsce w tabeli Segunda Division.

„Il Fenomeno” poinformował jednak, że po sprzedaży Cruzeiro będzie również dążył do sprzedaży Realu Valladolid. „Będę bardzo szybki, Valladolid będzie następny” – powiedział legendarny napastnik „Canarinhos”.

⚽️ Ronaldo, tras vender el Cruzeiro: "El Valladolid es el próximo" 🇧🇷 Insinuó que tras vender el 90 % de las acciones del Cruzeiro a un empresario local, buscará desprenderse del club pucelanohttps://t.co/XgwRYVqDUz — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) April 30, 2024

Bez dwóch stań biznes z „Pucelą” mu średnio wyszedł. Kto wie, czy kiedykolwiek 47-latek jeszcze zdecyduje się na podobny ruch, by zainwestować pieniądze w klub piłkarski.

fot. PressFocus

Może zaciekawi Was odrobina nostalgii! Zerknijcie na nasz cykl ”Słynne drużyny EURO”: