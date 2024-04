Problemy Radomiaka. Odejdzie trener i dyrektor sportowy?

Problemy wokół Radomiaka Radom ciągle narastają. Po ostatnich tragicznych trzech meczach z rzędu, kibice zadają sobie pytanie, czy klub z Radomia zdoła się utrzymać w Ekstraklasie. W obliczu takich wyników i blasku 1. ligi za horyzontem, zarząd Radomiaka zaplanował spotkania z trenerem Maciejem Kędziorkiem. Działacze jednak nie mają pretensji tylko do trenera. Oberwie się też… dyrektorowi sportowemu.

Za sprawą Szymona Janczyka z Weszło, wiemy że klub chce dać Kędziorkowi ostatnią szansę, poprzez zaplanowane spotkanie z nim. Na spotkaniu trener ma przedstawić „diagnozę” problemów defensywnych, jak i ogólny kryzys w całym zespole. Ma też przedstawić środki, jakie zamierza wdrożyć do radomskiej ekipy, by ta utrzymała się w elicie.

Kędziorek w Radomiu zatrudniony jest od grudnia zeszłego roku, a dotychczas Radomiak z nim za sterami wygrał i zremisował cztery mecze, a przegrał aż sześć, tracąc 31 bramek! Te wszystkie zarzuty przewijały się szczególnie po upokarzających meczach z Cracovią (0:6) i Pogonią (0:4). Działacze jednak zdają sobie sprawę, że problem w szeregach „Zielonych” jest sprawą bardziej złożoną, która nie wymaga jedynie pozbycia się ze swoich szeregów menadżera.

Drugą kulą u nogi ma być dyrektor sportowy Moraru. Kontrakt z nim wygasa po zakończeniu tego sezonu, a zarząd Radomiaka dalej nie podjął decyzji o przedłużeniu współpracy z Mołdawianinem. Głównym zarzutem wobec Oktawiana Moraru ma być wiele nieudanych transferów, które mieszały w nadszarpniętym budżecie klubu. Tutaj za przykłady mogą posłużyć Luka Vusković, Vagner, czy Guilherme Ziomvski, a przypomnę że to piłkarze którzy na polskich boiskach grają od rundy wiosennej bieżącego sezonu.

Nie tylko dotyczy to piłkarzy, bo nie możemy zapomnieć o Constantinie Galce na ławce trenerskiej, z którym rozstanie było bardzo kosztowne. Da się też wyczuć ewidentne napięcie na linii Kędziorek – Moraru. Dyrektor Sportowy posprzedawał zimą takich piłkarzy jak Albert Posiadała czy Edi Semedo, których nowy trener chciał trzymać w swoich szeregach. Wygląda to więc trochę, jakby Kędziorek obrywał za błędy Moraru, przez którego cały Radomiak cierpi.

Urocze, że Maciej Kędziorek może najlepszego startu w karierę trenerską nie ma, może i przegrał 0:4 z Koroną, ale jak to wszystko się przyczyni do odejścia Oktawiana Moraru to kibice i tak mu pomnik postawią 🙂

